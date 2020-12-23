马斯克：我曾想让苹果收购特斯拉，库克不见我

12 月 23 日，最近关于苹果造车的消息不断见诸报端，当地时间周二电动汽车制造商特斯拉埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克几年前曾拒绝就收购特斯拉公司进行讨论。

马斯克在推文中表示，在公司开发特斯拉 Model 3 的 “最黑暗日子”里，自己曾联系苹果商讨收购特斯拉的可行性。马斯克表示，他想要以约 600 亿美元的估值将特斯拉卖给苹果，这仅为当前特斯拉市值的十分之一。

2017 年，特斯拉在提高大众市场 Model 3 电动汽车产量的同时大量烧钱。马斯克当时告诉公司位于加州弗里蒙特工厂的员工，公司将面临 6 个月或更长时间的 “生产地狱”时期。在发表上述声明的几周后，马斯克公开表示，为了解决生产瓶颈问题，他直接吃住在工厂。

如今马斯克回忆道，“在 Model 3 项目最黑暗的日子里，我找到蒂姆 · 库克，想与他讨论苹果收购特斯拉的可能性 (当时特斯拉估值是我们目前价值的十分之一)。他直接拒绝参加会议。”

当时，苹果决定从开发一款汽车成品转为开发一款基础的自动驾驶汽车系统。近年来，苹果公司聘用了多名在动力传动、汽车内饰以及自动驾驶技术方面有专长的特斯拉前高管。除此之外，苹果收购了一些专门从事自动驾驶汽车技术开发的公司，这表明该公司正在再次考虑打入这个市场。

苹果发言人拒绝对马斯克的言论发表评论。特斯拉也没有就马斯克所描述的收购时机作出回应。

自 2017 年初以来，苹果和特斯拉的股价均在飙升。但特斯拉的涨幅更大，约为 1400%。即便如此，特斯拉市值但仍不到苹果的三分之一。本周有报道称苹果计划在 2024 年向市场推出一款无人驾驶汽车，苹果公司的股价应声上涨，而特斯拉股价有所下跌。

本月早些时候有报道称，苹果将其汽车项目的领导权从前高级工程师鲍勃 · 曼斯菲尔德 (Bob Mansfield)手中转到约翰 · 詹恩杰里亚 (John Giannandrea)那里，这表明苹果将专注于自动驾驶技术和人工智能。

马斯克发表此番言论正值特斯拉正式加入标准普尔 500 指数的一天后。一年来特斯拉的股价持续飙升。由于该公司已连续五个季度盈利，投资者纷纷在推高其股价。

特斯拉此前遭遇的困境一直持续到 2018 年，当时马斯克公开表示，自己已经获得可以将公司私有化的 “资金”。这一言论引起轩然大波，最终马斯克同意支付 2000 万美元与美国证券交易委员会达成和解，但仍面临投资者的诉讼。所幸自那则推文发布以来，特斯拉的股价已经上涨了约 800%。