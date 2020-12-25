小米 11 屏幕大猩猩玻璃 Victus 官方测试：1.5 倍抗摔，2 倍耐刮

IT之家12月25日消息 小米已正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。

小米手机称，小米11，全新高端之作，12月28日正式发布。十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！

今天小米官方表示，小米11 屏幕：不计成本，雷军表示，小米高端旗舰再次突破：巨资定制最顶级屏幕。小米11 搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕，也可能是全行业最贵的屏幕。

与此同时，小米还表示，小米11 国内首发新一代大猩猩玻璃，以 Victus 命名。抗摔、耐划双突破，让小米11 禁得住摔打，扛得起重压。

小米雷军方面表示，2 倍的抗刮擦性能，1.5 倍的防摔性能。这样的提升，意味着它能为你更好地面对复杂使用环境，也意味着你的每次使用，都不必再小心翼翼。

雷军还给大家分享几个 Victus 的极限测试：

1. 抗跌落性能测试，模拟的是我们日常使用手机时意外掉落的情况。这项测试中，竞品玻璃甚至无法通过小型的 Mini Slapper 测试，而 Victus 在 13 倍能量的超大型 Mega Slapper 撞击后，依然完好。Victus 可以说是手残党的福音，意外小摔一下根本不怕。

2. 抗刮擦性能测试。为了屏幕不出现难看的划痕，大家都在选各种各样的膜，我们在想，有没有可能不贴膜也让大家放心用。用钻石对 Victus 进行抗刮擦测试，4 牛顿压力下竞品玻璃就已经产生明显划痕，这就是大家常说的 “战损”成色。而将压力增加到 8 牛顿后，却几乎仍不能对 Victus 产生任何伤害。Victus 的抗刮擦刮能力是竞品 4 倍，带来 4 倍安全保障。

3. 抗损性能测试，这是一项心惊肉跳的测试。在已产生划痕的玻璃上持续施压，竞品玻璃几乎一压就碎。而将重量增加到 100kg 后，却也无法将 Victus 摧毁。Victus 抗损性能优于竞品数倍，久用不坏。昂贵的换屏费用，省了。

这是迄今为止最坚韧的大猩猩玻璃，安心用，放心用，小摔小刮都不怕。





根据此前曝光的消息，小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机此前已现身 Geekbench，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

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