索尼 FX6 全画幅电影摄影机通过 Netflix 认证

IT之家12月25日消息 索尼于今年 11 月 7 日正式发布了 FX6 全画幅电影摄影机，以及 FE C16-35mm T3.1 G 电影镜头。今日索尼官方宣布，此款摄影机获得 Netflix（奈飞）认证，正式获准用于其电视剧、电影等项目制作。根据 Netflix 要求，项目制作要求全片 90% 以上的内容使用其认证的相机拍摄，只有少数高性能摄影机才能被选入认证名单。

Netflix 表示，索尼 FX6 摄影机在动态范围、分辨率、稳定性以及工作流程兼容性等方面满足了制作要求。

IT之家了解到，索尼 FX6 全画幅电影摄影机有着约 1020 万有效像素的全画幅背照式 ExmorR CMOS 影像传感器，动态范围最高达 15 级。FX6 整机重量仅为 890g，内置高效散热结构，方便外景拍摄。相机具备 ISO 800 和 ISO 12800 两个基础感光度，可扩展至 ISO 409600。

视频方面，支持 4K 120p/1080P 240p 拍摄，全画幅模式支持 10-bit 4:2:2 色深。该相机搭载了与索尼 A7S III 相同的 BIONZ XR 处理器，有着快速混合自动对焦系统。

为保证长时间视频拍摄的稳定性，该相机内置大面积散热片以及风扇。存储方面，支持 UHS-II/UHS-I SDXC 存储卡，以及两个 CFexpress Type A 插槽。目前索尼 FX6 全画幅电影摄影机售价 48000 元。