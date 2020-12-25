小米 11 包装盒曝光：和 iPhone 12 的一样薄，盒中无充电器

IT之家 12 月 25 日消息 根据数码博主 @数码闲聊站 的消息，小米 11 的包装盒和 iPhone 12 的一样薄，之后该博主在评论中表示盒中确无充电器。

该博主表示，“包装盒里”没有充电器了，小米会有更好的解决方案。

预计小米可能会采用手机和充电器分装的设计，给需要充电器的用户和不需要充电器的用户不同的选择。这样做既可以达到环保的目的，又不会像苹果那样被部分用户诟病。

IT之家了解到，小米11将于 12 月 28 日发布，目前已知小米 11 定位全新高端之作。

屏幕方面，小米 11 搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕，首发新一代大猩猩玻璃。小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

相机方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。

配置方面，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 内存，运行安卓 11。

其他方面，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充。