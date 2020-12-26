三星 Galaxy Watch Active2 新版曝光：将与三星 S21 系列同步亮相

IT之家12月26日消息 三星去年推出了 Galaxy Watch Active 智能手表的升级版 Galaxy Watch Active2 。知名爆料者 @Evan Blass 称，除三星 S21 系列和 Galaxy Buds Pro 无线耳机外，三星在下个月的发布会上还将推出 Galaxy Watch Active2 全新的配色版本。

他同时还放出了三星 Galaxy Watch Active2 的一张玫瑰金配色版本的渲染图。从图中可以看出，三星 Galaxy Watch Active2 的玫瑰金版本将在下个月与类似的 Gold 和 Pink Gold 以及其余的配色一同加入三星 Galaxy Watch Active2 配色列表。

IT之家了解到，这款产品在表圈设有触控感应圈，顺着表圈转动可以快速简便完成操作。搭载扬声器、麦克风；支持蓝牙通话，手表振动或铃声提醒等。

硬件方面，三星 Galaxy Watch Active2 配备了分辨率为 360 x 360 像素的 Super AMOLED 屏幕。40mm 版本的屏幕为 1.2 英寸，44mm 的屏幕为 1.4 英寸。这款手表搭载 Exynos 9110 芯片，内存为 768MB，存储空间为 4GB，运行 Tizen 操作系统。

三星 Galaxy Active2 手表的防水性能为 5ATM，支持 50 米防水，通过美国 MIL-STD-810G 三重防护标准认证。此外，手表还有移动支付，GPS 等功能。

价格方面，三星 Galaxy Watch Active2 智能手表 40mm 铝制版本售价 1899 元，44mm 铝制版本售价 1999 元，44mm 不锈钢版本售价 2899 元。