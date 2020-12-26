取消随机附送充电器，雷军公布小米 11 包装盒外观：好轻好薄，“哈曼卡顿”亮了

IT之家 12 月 26 日消息 今日上午，小米宣布，响应科技环保的号召，小米 11 取消随机附送充电器。

随后，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军公布了小米 11 包装盒外观，并表示 “小米 11 全新包装，好轻好薄”。

雷军表示：“今天每个人都有很多闲置充电器，这是你的困扰，也是环境的负担。我们深知这一决定可能不被理解，甚至吐槽。在行业惯例和环保之间，是否有更好的解决方案？下周一，小米 11 发布会上我们聊聊。”

值得一提的是，小米 11 包装盒上印有 “SOUND BY Harman/Kardon”字样。

资料显示，哈曼卡顿（Harman/Kardon）是哈曼国际工业的一个部门，专门生产制造家用与车用音响，创始于 1953 年，总部位于美国纽约伍德布里。同时 JBL、AKG、 Infinity 也是属于哈曼集团旗下的品牌。

IT之家了解到，小米将于 12 月 28 日举办新品发布会，正式发布全新旗舰小米 11。

根据此前爆料，小米 11 搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕，首发新一代大猩猩玻璃。其中，小米 11 为双曲面屏，小米 11 Pro 则为 2K 四曲面屏，均支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

配置方面，小米 11 搭载高通本月发布的骁龙 888 芯片，运行安卓 11。小米 11 采用矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。