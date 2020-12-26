小米 11 预热：将公布一个关于充电器的重大决定

IT之家12月26日消息 小米手机和雷军等今日继续为小米 11 做预热宣传，官方表示，今日将公布一个关于该机的重大决定，配图是家中大量的手机电源适配器闲置。结合昨日预热内容显然表明小米 11 在充电器方面有所变化，例如取消默认赠送，购机价+ 1 元购买氮化镓充电器之类的活动。

昨日数码博主 @数码闲聊站 表示，虽然“包装盒里”没有充电器了，但小米会提供更好的解决方案。而今日该博主暗示某厂商似乎在无线充电方面有所突破。

IT之家了解到，小米11将于 12 月 28 日发布，目前已知小米 11 定位全新高端之作。

屏幕方面，小米 11 搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕，首发新一代大猩猩玻璃。小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

相机方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。

配置方面，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 内存，运行安卓 11。

其他方面，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充。