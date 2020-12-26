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三星 Galaxy Z Fold 3 渲染图：双折型和三折型

2020/12/26 16:21:11 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月26日消息 Pigtou 和 xleaks 在三星专利的基础上绘制了一份三星 Galaxy Z Fold 3 的渲染图，该机可能具体方案未知，但业界一度传出该机将取代 Note 系列主打下半年高端系列，同时支持 S Pen 和屏下摄像头。

三星专利显示，下一代折叠机型与 Fold Z 2 有着惊人的相似性，但它不是对折，而是通过两侧向内弯曲实现折叠。这意味着该机当作平板电脑使用，即使折叠后它也会保持在平板电脑模式，后面有一个稍小（四分之一面积）的屏幕和四颗摄像头。前脸是一种类似平板电脑的屏幕，以及一颗镜头。

两侧折叠面配备了扬声器格栅，可以降低扬声器的音量。三星可能会使用 120 Hz 的屏幕。

值得一提的是，相对来说，三折型折叠屏手机和卷轴屏更符合三星对未来的追求，但估计一年内很难实现，这套设计有可能作为 Fold Z 4 出现。

与双折型的铰链位置不同，该机教练恰好处于三分之一的位置，以 Z 型折叠，具体内容可参考此前外媒 LetsGoDigital 的内容。

IT之家曾报道，爆料者 Tron（@cozyplanes）称，三星将推出三重折叠的 “平板电脑”（预计为大尺寸折叠屏手机）以及透明显示屏手机，甚至还有一款卷轴屏机型和一款 “想象不到的概念产品”。

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关键词：三星

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