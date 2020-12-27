2020 年底福利仍在，微软 Win7 免费升级 Win10 系统

IT之家12月27日消息 微软于 2015 年发布了 Windows 10 系统，并表示首年免费面向 Windows 7、Windows 8.1 正版用户提供 Windows 10。该提议旨在将用户转移到新的 Windows 10 操作系统上，而升级到 Windows 10 后就可以获得后续永久免费升级。

微软在 2016 年正式结束了 Windows 10 的免费升级计划，但如果你符合要求，你仍然可以获得一份免费的 Windows 10。

你可能认为自己不符合免费升级的条件，但根据外媒的测试和用户报告，对于使用 Windows 7 操作系统的用户来说，Windows 10 仍然是免费的。拥有 Windows 7 正版备用许可证的用户也可以免费升级到 Windows 10 并获得数字许可证。

据一位自称是微软员工的 Reddit 用户称，你可以利用微软免费升级 Windows 10 的机会，因为整个 “免费升级优惠”都是营销措辞促使用户尽快升级的。

如何免费获得 Windows 10

要免费获得 Windows 10，请按照以下步骤进行。

你的设备或虚拟机上使用 Windows 7 的正版系统。

前往 Windows 10 下载页面，点击 “现在下载工具”。

打开 Media Creation Tool ，选择 “现在升级此电脑”。你还需要点击 “接受”按钮，接受条款和条件。

选择你保存文件和信息的升级选项。如果你通过 Media Creation Too 进行全新安装，你可能无法免费获得 Windows 10。

安装完成后，将你的设备或虚拟机连接到互联网，然后打开 Windows Update > Activation（激活）。

如果需要，请点击 “激活”按钮，你的 PC 在与微软服务器建立安全连接后，将被激活数字许可证。

如果你无法获得许可证，也可以输入 Windows 7 产品密钥，手动激活操作系统。

上述步骤只有在你安装了合法正版的 Windows 7 或 Windows 8.1 时才有效。

Windows 10 免费升级优惠仍在

正如我们一开始提到的，Windows 10 的免费升级优惠是营销上的措辞，你随时可以从 Windows 7 免费升级到 Windows 10。这是因为微软更关心 Windows 10 的市场份额，而不是授权收入。

微软并不想公开承认这个 “漏洞”，如果内部计划有变，它仍然可以停止免费升级——但截至 2020 年 12 月 26 日，这个提议仍然有效。

IT之家网友注意，微软 Windows 10 采用了数字激活，这意味着产品密钥与你的 Microsoft 帐户和硬件绑定在一起。如果要格式化计算机，这很容易操作，因为 Windows 10 将自动激活。

如果你更改了硬件（例如执行升级），则激活将自动发生，并且微软将注册你的新硬件并将 Windows 绑定到该硬件上。但是，如果你决定升级多个硬件，尤其是同时或组合升级 CPU、主板和主存储驱动器，则可能会遇到问题，这样会导致无法识别激活，则可以致电微软，微软将免费为你提供新密钥以再次激活 Windows。请注意，他们可能会要求你提供原始产品密钥，因此请妥善保管。