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2020 年底福利仍在，微软 Win7 免费升级 Win10 系统

2020/12/27 6:49:54 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家12月27日消息 微软于 2015 年发布了 Windows 10 系统，并表示首年免费面向 Windows 7、Windows 8.1 正版用户提供 Windows 10。该提议旨在将用户转移到新的 Windows 10 操作系统上，而升级到 Windows 10 后就可以获得后续永久免费升级。

微软在 2016 年正式结束了 Windows 10 的免费升级计划，但如果你符合要求，你仍然可以获得一份免费的 Windows 10。

你可能认为自己不符合免费升级的条件，但根据外媒的测试和用户报告，对于使用 Windows 7 操作系统的用户来说，Windows 10 仍然是免费的。拥有 Windows 7 正版备用许可证的用户也可以免费升级到 Windows 10 并获得数字许可证。

据一位自称是微软员工的 Reddit 用户称，你可以利用微软免费升级 Windows 10 的机会，因为整个 “免费升级优惠”都是营销措辞促使用户尽快升级的。

如何免费获得 Windows 10

要免费获得 Windows 10，请按照以下步骤进行。

  • 你的设备或虚拟机上使用 Windows 7 的正版系统。

  • 前往 Windows 10 下载页面，点击 “现在下载工具”。

  • 打开 Media Creation Tool ，选择 “现在升级此电脑”。你还需要点击 “接受”按钮，接受条款和条件。

  • 选择你保存文件和信息的升级选项。如果你通过 Media Creation Too 进行全新安装，你可能无法免费获得 Windows 10。

  • 安装完成后，将你的设备或虚拟机连接到互联网，然后打开 Windows Update > Activation（激活）。

  • 如果需要，请点击 “激活”按钮，你的 PC 在与微软服务器建立安全连接后，将被激活数字许可证。

  • 如果你无法获得许可证，也可以输入 Windows 7 产品密钥，手动激活操作系统。

上述步骤只有在你安装了合法正版的 Windows 7 或 Windows 8.1 时才有效。

Windows 10 免费升级优惠仍在

正如我们一开始提到的，Windows 10 的免费升级优惠是营销上的措辞，你随时可以从 Windows 7 免费升级到 Windows 10。这是因为微软更关心 Windows 10 的市场份额，而不是授权收入。

微软并不想公开承认这个 “漏洞”，如果内部计划有变，它仍然可以停止免费升级——但截至 2020 年 12 月 26 日，这个提议仍然有效。

IT之家网友注意，微软 Windows 10 采用了数字激活，这意味着产品密钥与你的 Microsoft 帐户和硬件绑定在一起。如果要格式化计算机，这很容易操作，因为 Windows 10 将自动激活。

如果你更改了硬件（例如执行升级），则激活将自动发生，并且微软将注册你的新硬件并将 Windows 绑定到该硬件上。但是，如果你决定升级多个硬件，尤其是同时或组合升级 CPU、主板和主存储驱动器，则可能会遇到问题，这样会导致无法识别激活，则可以致电微软，微软将免费为你提供新密钥以再次激活 Windows。请注意，他们可能会要求你提供原始产品密钥，因此请妥善保管。

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关键词：Windows 7Windows 10微软

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