炮轰电动车余音未落，丰田就要推小型电动汽车：预计售价 10.1 万元起

丰田汽车计划 2021 年推出一款双座小型纯电动汽车，首先面向企业法人和地方政府销售 100 辆左右，2022 年以后面向普通消费者销售，以遵循日本政府到 2030 年代中期停售燃油车的方针。

在不享受补贴的情况下，这款电动汽车的售价预计在 160 万至 170 万日元左右（约合人民币 10.1 万至 10.7 万元）。充电 1 次可行驶约 100 公里。

该车型将配备松下和丰田共同出资成立的公司 Prime Planet Energy & Solutions 开发和生产的锂电池。

此前几天在日本汽车制造商协会年终新闻发布会上，丰田汽车 CEO 丰田章男刚刚抨击了电动汽车，称电动汽车被过度炒作，会扼杀企业，需要巨额投资，并排放更多二氧化碳。

丰田章男认为，当下电动汽车支持者没有考虑发电产生的碳排放和电动汽车转型的成本。在他看来，纯电动汽车实际会带来更多污染，若日本政府过早终结燃油车，日本当前的汽车商业模式会崩塌，很多企业会消亡，此前的很多投资会付诸东流。

今日较早时有报道称，日本政府将于周五（12 月 25 日）公布一项 “绿色增长战略”，正式提出到 2035 年左右以电动汽车取代汽油动力汽车的目标。