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华为 Mate 40E 现身无线充电联盟，搭载海思麒麟 990E 或 990 5G 芯片

2020/12/27 14:05:57 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月27日消息 今年 10 月，华为推出了 Mate 40 系列，在发布会上，除 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+ 和 Mate 40 RS 外华为还推出了第五款机型——Mate 30E Pro 5G。

然而，目前有信息提示华为似乎还有一款 Mate 40 系列机型正在开发中，它将以 Mate 40E 的名号出现在大家面前。

有外媒发现，一款型号为 OCE-AN00 的设备于 12 月 9 日出现在了无线充电联盟（WPC）的数据库中。同时入库的的图像表明该机外观与标准版的华为 Mate 40 并无太大差别。

这款手机与 Mate 40 类似，采用左上角打孔曲面屏。手机右侧有一颗红色的电源键与音量键并排。手机背面有一个圆形的摄像头模组，包含三颗镜头。你还可以看到徕卡的 logo 和 LED 闪光灯。该机顶部有一个音频插孔和红外传感器，底部是 SIM 卡托、USB-C 接口和扬声器孔。

实际上，今年华为 Mate 40 系列入网工信部时就包括这款 OCE-AN00 的型号。当时所有人都认为这将会是 Mate 40 标准版，但实际上 Mate 40 标准版型号最终定为 OCE-AN10。

IT之家了解到，该机具有 6.5 英寸 OLED 屏，分辨率为 2376 x 1080，与华为 Mate 40 标准版所用的海思麒麟 9000E 芯片的 3.13GHz 不同，该机搭载了一颗 2.86GHz 的芯片，预计为麒麟 990E 5G 或麒麟 990 5G 芯片（但考虑到后缀 E 的命名前者概率更高）。

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关键词：华为

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