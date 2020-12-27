广汽埃安 AION V 量产 5G 车下线面临缺芯：华为巴龙 5000 芯片仅有 200 个

IT之家12月27日消息 近期，搭载全球首个 5G+V2X 智能终端的广汽埃安 AION V 量产下线，这款搭载华为最新一代巴龙 5000 芯片的全球首款量产 5G 车将陆续交付到用户手上。

官方介绍，AION V 拥有广汽自主研发的全球首个 5G 和 V2X 车载智能通讯系统，搭载全球首个车规级 5G 模组 MH5000——基于华为新一代巴龙 5000 5G 芯片。5G 拥有高速率、低时延、广连接等三大绝对优势，传输速度超 4G 百倍，时延仅为 4G 的 1/50，可同时连接百万终端。

据第一财经报道，全球首款量产 5G 车下线面临缺芯压力。当前，华为芯片短缺，其手上仅有的 200 个最新一代 5G 车载模组（巴龙 5000 芯片）已全部给了广汽埃安。广汽埃安副总经理肖勇认为，这意味着全球首款量产 5G 车 AION V 暂时仅有 200 辆，而其他自主车企 5G 量产车计划也将受到影响，芯片问题亟待解决。

IT之家获悉，通过 5G V2X 技术与智能交通网络的融合，AION V 率先实现车 - 路 - 人 - 云实时互联，可提供 L4 级智能驾驶的各种全新场景，提升驾驶安全性及可靠性。V2V 也是 5G 车联网值得期待的场景之一，AION V 与 AION V 之间拥有超前交互，如交叉路口盲区碰撞预警、逆向超车盲区预警、交通灯信息车内提醒等功能，未来还将实现广汽埃安车型之间的互联。