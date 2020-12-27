跳槽、上市、高龄创业… 2020 中国芯片圈十大 “最”人物

2020 年接近尾声，中国半导体圈的 “江湖”中，又增添了许多新故事。

顶着新冠疫情肆虐、全球供应链一度瘫痪、多种产品出现缺货、美国精准打击等各方面的压力，在全球 GDP 倒退的背景下，中国成为全球唯一实现 GDP 正增长的国家。其中中国半导体业亦 “逆风”增长。

2020 上半年，中国集成电路销售额达到 3539 亿元，同比增长 16.1%。

时势造英雄，风起云涌的大环境成为中国半导体人的背景板，在带来挑战和变数的同时，亦为后者提供展现个人能力的舞台。

基于此，芯东西在回顾今年中国芯片业发展后，选出 10 位 2020 年中国半导体领域 “最”人物，盘点 2020 年发生在他们身上的故事。他们之中，有的成功推动公司上市；有的凭借多年在半导体领域的经验，为企业选定一条少有人走但被证实可行的技术路径；有的在公司遭遇多种限制之际回归；有的爆冷宣布辞职……

2020 年，这 10 位 “最”人物的故事在引起业界关注的同时，更对中国半导体产业的发展带来了影响。他们分别是：蒋尚义（中芯国际）、梁孟松（中芯国际）、陈晓迟（纵慧芯光）、王东升（奕斯伟计算）、吴雄昂（Arm 中国）、许志翰（卓胜微）、虞仁荣（韦尔股份）、张亮（恒玄科技）、詹克团（比特大陆）、张汝京（青岛芯恩）。

（注：排名不分先后）

一、中芯国际蒋尚义：2020 中国芯片界最年长的跳槽者

2020 年，时年 74 岁的前台积电高管蒋尚义，两度引发人们热议。其中第一次是在今年下半年，由蒋尚义担任 CEO 的武汉弘芯 “暴雷”，传出存在大额资金缺口、千亿芯片项目停摆等消息；第二次则是在 12 月，中芯国际官宣蒋尚义将出任公司副董事长等职务。

▲前台积电高管蒋尚蒋尚义

1、弘芯千亿项目折戟后远走美国

2017 年，武汉弘芯半导体成立，瞄准 14nm、7nm 及以下节点的先进工艺，并于 2019 年邀来蒋尚义出任 CEO。

加入武汉弘芯前，蒋尚义曾表示将在弘芯开发独特的物联网领域的晶圆代工模式。据蒋尚义此前在采访中谈到，弘芯试图打造一种不同于 CIDM 的模式，将不会与台积电形成竞争。

但今年以来，武汉弘芯却频频 “暴雷”，传出投资与设备无法及时到位、厂房建设遇阻、新员工难以入职等传闻。事件发酵后，弘芯半导体被国资企业武汉光量蓝图科技有限公司全资收购。

11 月 17 日，蒋尚义通过律师发表声明，称自己于 6 月份辞去武汉弘芯的董事、总经理及 CEO 首席执行官等一切职务，自辞职后于 7 月已不支薪也不再担任武汉弘芯半导体的任何职务。据称，辞职后蒋尚义返回美国居住。

2、74 岁再度 “牵手”老东家中芯国际

据蒋尚义此前接受一家中文网络媒体采访时透露的信息，目前蒋尚义已由美国抵达上海进行隔离，预计年后（元旦后）正式到中芯国际上任。

2016 年，蒋尚义曾出任中芯国际独立董事，并于 2019 年 6 月结束三年任期。加入中芯国际前，蒋尚义向台积电创始人张忠谋允诺，“不做先进工艺、不可以和台积电起竞争冲突”。因此有消息称，三年独立董事任期上，蒋尚义并未直接参与中芯国际研发工作。

这或许说明，本次蒋尚义与中芯国际再度 “牵手”，仍将聚焦于中芯国际成熟制程业务。另外，蒋尚义曾在接受一家中文网络媒体采访时表示，属意于先进封装与系统整合方面的技术研发。

二、中芯国际梁孟松：2020 中国芯片界最窝火的高级技术人才

同样出身于全球晶圆代工龙头企业台积电、同样是业界顶尖的研发人才、同样在离开台积电后曾于多家晶圆代工企业中辗转，如果说蒋尚义是 2020 年中国芯片界最年长的跳槽者，梁孟松可能就是 2020 中国芯片界最 “窝火”的高级技术人才。

今年 12 月 15 日，就在中芯国际公布蒋尚义 “回归”消息的当天，网上流传一份梁孟松的辞呈，据称该辞呈是梁孟松在中芯国际董事会上当面提交。辞呈历数了梁孟松在职期间，带领中芯国际研发团队实现的技术突破，同时称自己是在 12 月 9 日才被电话告知蒋尚义将入职中芯国际的消息，“深深的感到已经不再被尊重与不被信任”。

在董事会后第二天的 12 月 16 日，中芯国际发布公告称 “本公司已知悉梁博士有条件辞任的意愿…… 目前正积极与梁博士核实其真实辞任之意愿”。

早在 1992 年，梁孟松加入台积电，其后曾担任台积电专案处长等职。2011 年，梁孟松加入三星电子，担任研发副总，在任期间曾帮助推动三星 14nm 制程先于台积电实现量产。2016 年起，梁孟松出任中芯国际联合 CEO 后，带领研发团队完成了从 28nm 到 7nm 制程的技术攻关。

▲梁孟松职业经历（信息来源：网络）

目前，梁孟松本人并未公开发声回应辞任一事，但坊间对此有众多传闻。比如，有声音称导致梁孟松辞任的主要原因，在于中芯国际面临美国制裁之际，技术路线正从攻坚先进制程转向用成熟制程 “保命”，已经无法为梁孟松提供舞台；亦有声音称，梁孟松与蒋尚义在台积电就职时期就有龃龉。

种种猜测，我们难以接触到核心人物进行考证。但可以确定的是，梁孟松作为曾推动中芯国际实现五个代际技术突破的高端人才，其离职中芯国际的消息将 2020 年大陆半导体圈最重磅的人事变动之一。

三、纵慧芯光陈晓迟：被华为小米同时看好的芯片创企老板

今年 6 月，工商平台信息显示，华为旗下哈勃科技投资有限公司入股纵慧芯光；同时，纵慧芯光注册资本也从 2000 万人民币增至约 2117.3 万人民币，增幅为 5.87%。到 12 月份，纵慧芯光股东又新增了小米旗下湖北小米长江产业基金合伙企业。

目前，华为旗下哈勃科技投资有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业对纵慧芯光的具体投资金额、持股比例尚不清晰。但可以确定的是，华为、小米两大中国科技巨擘同时看好纵慧芯光的未来发展，并已将其纳入投资版图之中。

资料显示，常州纵慧芯光成立于 2015 年 11 月，其创始人陈晓迟毕业于美国斯坦福大学，师从美国工程院院士 James Harris。今年 8 月份，福布斯中国公布 2018 年中国 “30 位 30 岁以下精英”榜单，纵慧芯光联合创始人陈晓迟位列制造业类精英榜中。

纵慧芯光是一家创新型的光电半导体企业，提供高功率以及高频率 VCSEL（垂直腔面发射激光器）解决方案。值得一提的是，华为 Mate 30 Pro 中所用的 VCSEL，主要由纵慧芯光供应。

▲纵慧芯光联合创始人陈晓迟

四、奕斯伟计算王东升：2020 中国最吸金的芯片公司创始人

今年上半年，物联网芯片设计公司奕斯伟计算完成了超 20 亿人民币的 B 轮融资。

而奕斯伟计算董事长兼 CEO 王东升，在业界早有盛名。1993 年，时年 35 岁的王东升带头筹款对北京电子管厂进行股份制改造，创立了京东方。根据 CINNO Research 对全球手机面板的调查数据，2019 年，京东方首次超越三星显示 SDC，成为成为全球第一大智能机面板厂商。

▲京东方创始人，奕斯伟计算董事长兼 CEO 王东升

2019 年 6 月 28 日，京东方完成公司董事会换届选举，王东升卸任董事长一职。然而，王东升 “退而不休”，仅相隔约 3 个月，王东升于 2019 年 9 月 24 日发起创立奕斯伟计算。

根据工商平台公开信息，仅在 2020 年一年，奕斯伟计算已经完成总额逾 20 亿元的 B 轮融资，由君联资本和 IDG 资本联合领投，华融国际、国科嘉和等跟投。

根据此前媒体报道，投资机构看好奕斯伟计算的原因，部分是出于对公司董事长兼 CEO 王东升的信赖。

国科嘉和执行合伙人陈洪武曾表示：“王东升董事长作为中国半导体产业的领军人物，拥有丰富的产业资源和管理经验。奕斯伟在‘显示–连接 - AI’领域的布局，展现了企业在半导体产业的宏大愿景和战略抱负。”

五、安谋中国吴雄昂：2020 中国芯片界最硬气的打工人

今年以来，Arm 与安谋中国（Arm 中国）之间的争端演变成一出 “连续剧”，而争端的焦点则在于安谋中国董事长、CEO 吴雄昂。根据工商平台信息，Arm 持股安谋中国约 47%，为后者第一大股东。

▲安谋中国董事长、CEO 吴雄昂

6 月份起，Arm 在华合资公司安谋科技（中国）有限公司（简称 “安谋中国”）上演一场持续反转的董事长罢免事件。

Arm 方面，多次称经过安谋中国董事会的多数董事投票决定，罢免原董事长兼 CEO 吴雄昂，并任命 Ken Phua（潘镇元）和 Phil Tang（唐效麒）担任安谋中国的临时联席首席执行官。但 Arm 方面对罢免吴雄昂职位的具体原因语焉不详。

安谋中国则坚持由吴雄昂继续领导公司，并通过发布公告、官方公众号发文等方式做出回应。其中，公告写道：“安谋中国未发生人事变动，董事长兼 CEO 吴雄昂（Allen Wu）继续领导公司。”

从结果来看，目前吴雄昂仍担任安谋中国董事长和 CEO。

六、卓胜微许志翰：最苦尽甘来的中国芯片创业人

2006 年成立、2019 年上市的射频芯片企业卓胜微，似乎正在今年迎来利好。

今年 11 月 29 日，卓胜微发布公告，拟向不超过 45 人首次授予激励。满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 270.40 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

12 月 16 日，卓胜微再次发布公告称，拟使用不超 5 亿元资金购买交通银行无锡分行产品，认购金额达 9500 万元，预计年化收益率为 1.32%～2.05%。

同时，今年卓胜微创始人许志翰上榜福布斯中国最佳 CEO 榜单，位列第 49 位。

▲卓胜微创始人许志翰

在这背后，许志翰已经历过一次创业失败。2002 年，许志翰与合伙人创立杭州中天微系统公司，并于一年后推出首款产品。尽管首款产品获得了不错的市场反响，但许志翰却因股权纠纷，最终在 2006 年退出了杭州中天微系统公司。

2006 年成立的卓胜微则曾因目标市场复杂、资金链断裂而面临危机。直到约 2011 年，新的投资人加入后，卓胜微逐步走上正轨。目前，卓胜微已经成为三星、华为、小米、vivo、OPPO 等智能手机厂商的供货商。

七、韦尔股份虞仁荣：最慷慨的中国芯片首富

今年 11 月，上海韦尔股份董事长虞仁荣以 513.8 亿元人民币的财富，名列《2020 年福布斯中国 400 富豪榜》第 65 位。而这已不是虞仁荣首次上榜，2019 年 11 月，虞仁荣以 302.6 亿元人民币财富，位列 2019 福布斯中国 400 富豪榜第 72 名。

▲上海韦尔股份董事长虞仁荣

在虞仁荣升高的身价背后，是韦尔股份的成功。成立于 2007 年，韦尔股份是国内具有半导体产品研发设计和产品分销能力的企业之一。2019 年，韦尔股份并购北京豪威，成为全球图像传感器芯片市场的的第三名，位列索尼、三星之后。

此外，今年 12 月传出消息，虞仁荣将为家乡宁波市捐款 200 亿余元，用于在家乡高标准建设一所理工类的新型研究型大学。据宁波市镇海区委副书记何黎斌对媒体称，目前这一项目的选址已经确定。

八、恒玄科技张亮：2020 最年轻科创板 TWS 芯片公司的创始人

12 月 16 日，智能音频 SoC 芯片设计商恒玄科技（688608）正式登陆科创板，被誉为科创板 TWS 耳机第一股。除了股价开盘涨幅飙升至 141%，在二级市场引发一波小高潮外，恒玄上市的消息亦在投资圈引发关注。

究其原因，恒玄科技成立于 2015 年，在今年登陆科创板的芯片企业中尤为 “年轻”，仅次于成立于 2016 年的寒武纪。

五年间，恒玄科技的产品落地于华为、三星、OPPO、SONY、万魔等厂商的音频产品中。同时，恒玄科技已经与台积电、中芯国际、长电科技等知名企业建立供应关系。

此外，恒玄科技亦获得小米、阿里的青睐。小米长江基金、阿里各自持有恒玄 4.66%、3.73% 股权。

在恒玄发展背后，其董事长、总经理张亮功不可没。

在恒玄科技创立前，张亮已有多年业界工作经历，曾先后在 Rockwell Semiconductor Systems、Marvell Technology Group、Analogix Semiconductor、锐迪科微电子担任工程师、设计经理等技术类岗位，并于 2015 年 1 月至 9 月在中信资本担任投资顾问。

目前，张亮担任恒玄科技董事长、总经理，并负责领导恒玄研发工作。

▲恒玄科技董事长、总经理张亮

九、比特大陆詹克团：2020 年中国芯片界最波折的创业人

比特大陆自 2019 年开始发酵的 “内斗”事件，似乎要在今年迎来结局。

前不久，有媒体获悉从知情人士处获悉，12 月 16 日晚，詹克团与吴忌寒正式达成协议，协议结果暂为詹克团抵押股份，从比特大陆借出 6 亿美金，收购吴忌寒方面股份。这代表着比特大陆联合创始人詹克团的正式回归。这一事件中，居中协调者传闻为红杉资本沈南鹏等。

▲比特大陆联合创始人詹克团

2019 年 10 月份开始，全球最大的矿机公司比特大陆爆出 “内斗”传闻，创始人吴忌寒主张全面掌权，并解除比特大陆联合创始人詹克团在公司的一切职务。其间，吴忌寒甚至曾安排人手，直接争夺詹克团手中的公司公章。詹克团则不认可吴忌寒对自己的 “驱逐”。

在吴忌寒与詹克团的 “掌权之争”背后，其实是二者对于比特大陆业务发展的思路有所不同。吴忌寒希望比特大陆立足于赖以起家的区块链业务，稳健实现资本扩容；而詹克团则看好 AI 业务发展，并从 2016 年开始大力进行相关布局。

詹克团回归后，将把比特大陆的带往何方？我们还不得而知。

十、青岛芯恩张汝京：2020 中国芯片界最年长的连续创业者

就在中芯国际因蒋尚义、梁孟松的人事纷争被推上舆论风口浪尖的同时，中芯国际创始人张汝京的 2018 年开始推动的新项目青岛芯恩正趋走上正轨，并借力市场趋势 “低调”占据市场份额。

▲中芯国际创始人、青岛芯恩创始人张汝京

今年以来，全球范围内 8 英寸晶圆代工产能供不应求，已有多家芯片代工企业为 2021 年 8 英寸晶圆提价，其中紧急订单提价幅度甚至达到 40%。

2018 年，时年 70 岁的张汝京转战青岛，创立国内第一家 CIDM 模式（共享式 IDM）的半导体公司芯恩半导体。

而从 2019 年起，由中芯国际创始人张汝京领导的青岛芯恩，通过引进日本二手 8 英寸设备，自建二手 8 英寸设备翻新基地、邀请日本专家对设备进行调修调试等，建设了 3 条 8 英寸产线。

按照计划，青岛芯恩的 8 英寸产线于今年下半年开始试投产，正赶上今年的全球 8 英寸产能告急风口。

结语：时代背景板下的芯片江湖故事

2020 年注定将被打上 “不平凡”的标签。年初开始肆虐的新冠疫情、中美经济贸易见的摩擦，乃至全球范围内的脱钩趋势，均为千行百业带来影响。

对于中国来说，芯片无疑是受到影响最为深远的行业之一。不论是努力复工复产、推动公司登陆二级市场、招揽资深人才，还是借力市场风向实现业绩增长，这些企业动向都将被写进历史，成为中国芯片业构建产业内循环过程中的插曲。

2021 年就在门外，明年的中国芯片江湖上还将写下哪些新故事？芯东西将持续关注。