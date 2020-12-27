Steam 调查：AMD Ryzen 芯片 PC 游戏领域份额已达 26.91%

IT之家12月27日消息 外媒 onMSFT 报道，英特尔在 2020 年过得不是很顺利，苹果宣布了在 2022 年之前将所有 PC 产品换成自家芯片的计划，而 AMD 则从其 “后备”服务器市场上分走了一大块。在竞争动荡的一年里，有报道称，AMD 在英特尔曾经长期主导的游戏社区中也取得了进步。

IT之家获悉，根据 2020 年 11 月 Steam 硬件和软件调查，AMD CPU 的使用率已经提高到 26.91%。作为参考，英特尔占据了 82% 的 Steam 硬件游戏市场，但在短短一年多的时间里，现在已经下降到 73.09%。

虽然游戏是小众 PC 用户的子集，但 AMD 的增长趋势也体现在一般计算的 Linux 和 Windows 用户中，其芯片的增幅分别为 0.94% 和 0.72%。就在今年 7 月份，AMD Linux 用户达到 30.94% 的市场份额，而在 2020 年底，AMD 芯片将其使用份额提升到 32.67%。在上个月的 Steam 调查中，AMD Windows 使用量也达到了 26.51% 的使用份额。

随着 AMD 为发布 Cezanne(Zen3)和 Lucienne(Ze n2)Ryzen 5000 芯片组做准备，该公司似乎准备利用发展趋势，一直到 2021 年。此外，还有消息称，AMD 将搭配支持 NVIDIA 最新 GeForce 30 系列的 dGPU 的设备，这应该将有助于继续保持其在游戏玩家中的吸引力，并使该公司能够争取扩大的市场，如各种内容创建行业的未来。