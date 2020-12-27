创维液晶 Mini-LED 产品正式启动量产，明年 1 月开始给国际电视大厂批量供货

IT之家 12 月 27 日消息 据创维数字微信公众号消息，2020 年 12 月 25 日，创维数字旗下的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称 “创维液晶”） 正式发布其 Mini-LED 产品启动量产，并将于 2021 年 1 月份正式开始给国际电视大厂批量供货。

（创维 MIni-LED 项目量产启动仪式）

创维数字称，由于 Mini-LED 背光可有效解决传统液晶显示器对比度低、功耗高、色域窄等问题，在高端液晶显示器市场具有广泛的应用场景。从市场上出现的产品类型来看，行业内 Mini-LED 背光方案参差不齐，有 PKG+LENS 方案、SMD 方案、COB 方案、COG 方案等，相比之下，COB 方案是目前技术难度较高、性价比较好的方案。

创维本次量产的 Mini-LED 产品采用了先进的 COB 方案，采用倒装 Mini-LED 芯片直接实现均匀混光，无需透镜进行二次光学设计，由于本身芯片结构小，更加有利于将调光分区数 (Local Dimming Zones)做得更加细致，从而达到更高的动态范围 (HDR)，实现更高对比度的效果。另外，还能进一步缩短光学混光距离，降低整机厚度，从而达到超薄化的目的。

IT之家了解到，创维数字还表示，随着首批 Mini-LED 产品的顺利量产出货，创维液晶将继续提升产品的良率及生产效率；同时，将紧跟客户需求，持续加大新的 Mini-LED 生产线的建设，以扩大客户端的市场份额。