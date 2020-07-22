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创维发布 Swaiot PANEL 移动智慧屏：8 英寸版套装 1499 元

2020/7/22 17:04:56来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月22日消息  在今天的创维 2020 夏季新品发布会上，创维方面总结了先前的销售数据，并宣布将售后服务升级，同时发布了 Swaiot PANEL 移动智慧屏以及创维 S81 Pro 电视等多款产品

▲ 创维 S81，图源创维官网，下同

创维 S81 Pro  搭载联发科 S900 芯片，采用了一块4K 120Hz 的 OLED 屏幕，103% DCI-P3 广色域，4000000:1 对比度，支持 240Hz 刷新率，辅以 4.5GB 运存和 64GB 存储，拥有 HDMI 2.1 接口，支持 WiFi 6、ALLM 低延迟、游戏模式、VRR 可变刷新率、SOBiF 无残影、AI 画质引擎、杜比全景声音响，内置环境光传感器和全场景摄像头。

价格方面，创维 S81 Pro 55 英寸版本是 12999 元，65 英寸版本 19999 元。购买该电视附赠一款 Swaiot PANEL 移动智慧屏。IT之家了解到，Swaiot PANEL 移动智慧屏套餐将于 7 月 30 日全面开售，内含一个标准Swaiot PANEL 移动智慧屏以及一个支架，8 英寸套装 1499 元，10.1 英寸套装 2299 元。

除电视外，创维此次还发布众多产品，其中包括创维 LIFE recorder 8K 摄像机和一个创维 LIFE recorder 5G 盒子，售价分别为 19999 元和 3999 元。

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关键词：创维电视OLED

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