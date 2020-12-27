圆钢推出 PW513 4K 电脑摄像头，采用索尼 Exmor R 传感器

IT之家12月27日消息 尽管目前手机摄像头在飞速发展，但是电脑用的网络摄像头却更新缓慢。随着目前直播行业的兴起，以及网课、视频会议的需要，一些厂商也推出了高质量的电脑摄像头。圆刚（AVerMedia）近日推出了 PW513 直播摄像头，能够捕捉 4K 30FPS / 1080P 60FPS 的画面，使用 USB 3.0 接口。

此款摄像头搭载索尼 Sony Exmor R 4K CMOS 传感器，静态分辨率 800 万像素。镜头配备了 94° 广角镜头，光圈 F2.8，最近对焦距离 10cm。这款摄像头采用索尼以及 AVerMedia 自家优化技术，能够为创作者以及职业主播提供优秀的画质。

为了保护隐私，PW513 摄像头有着旋转式镜头盖，能够快速遮挡画面的同时不会遮盖右声道麦克风。镜头可以 360° 旋转，搭配固定夹可以固定在电脑显示器上方。

软件方面，摄像头自带的 CamEngine 软件有着 AI 补帧、数字变焦（ePTZ）、噪音抑制、运动追踪、自定义云台以及美颜、滤镜等功能，满足专业直播需求。

圆刚 PW513 摄像头仅支持 USB 3.0 接口，视频输出格式为 MJPEG 和 UYVY 两种。操作系统支持 Windows 以及 macOS，搭载立体声麦克风。

IT之家了解到，这款摄像头目前还未在国内发售，目前仅有圆刚 PW313 型号摄像头在售，该产品输出分辨率为 1080P，搭配直播软件同样可实现美颜、添加滤镜等功能，目前售价 549 元。