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教你如何在 Win10 上安装 Win7 经典游戏，再一次体验扫雷、蜘蛛纸牌的快乐

2020/12/28 6:53:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月28日消息 大部分用户或多或少应该都在 Windows 7 时代或 XP 时代尝试过经典的基础游戏，例如全球闻名的扫雷、蜘蛛纸牌等。但随着某些敏感问题的发展和版权等原因，微软已将这些游戏从 Win8 和之后的版本中删除。

无论如何，用户目前仍然可以在 Windows 10 上安装 Windows 7 经典游戏，并且比以前更容易。外媒 Windowslatest 利用一份由 Digital Life 论坛成员开发的第三方程序，帮助用户顺利在 Windows 10 上安装和玩各种经典游戏，IT之家这里简单介绍一下过程。

当然，用户也可以在 Windows 10 【应用商店】里选择玩类似 Solitare 的游戏，但微软会要求您 “升级到高级版”，并且可能会看到广告。

在 Windows 10 上安装经典 Windows 7 游戏要启用对 Windows 7 游戏的支持，请按照下列步骤操作：

  1. 下载压缩文件。（https://pan.baidu.com/s/1jDaP3sXKxy24ep55W5HvaA 提取码: vrn1；https://ws28.cn/f/4buht3xo93ghttps://cloud.189.cn/t/jmQrErYzeYf2

  2. 启动安装程序，然后单击 “下一步”。

  3. 选择您要安装的游戏，但取消选中 Internet 游戏。

    image.png

  4. 选择安装路径。

    image.png

  5. 点击下一步。

  6. 安装完成后，关闭程序。

之后用户只需要按经典操作打开开始菜单，单击 “游戏”文件夹即可开始游玩喜欢的经典游戏。

image.png

这款第三方程序似乎只是打包了 Windows 7 经典游戏，使用 Windows Defender 和 VirusTotal 扫描均未发现威胁，使用20H2 版本的 Windows 顺利通过测试。

支持的经典Microsoft游戏列表

  • 经典纸牌，蜘蛛纸牌和红心大战

  • 扫雷车

  • 空当接龙

  • Purple Place

  • 麻将（连连看玩法）

  • 由于微软禁用了对 Internet Explorer 支持，西洋双陆棋、Internet Checkers和Internet Spades，这几款游戏已无法游玩。

自 2020年12月27日起，这些游戏可在 Windows 10 的以下版本上使用：

  • 预览版本21777或更早版本。

  • 版本20H2（内部版本19042）。

  • 2004版（内部版本19041）

  • 1909和1903版。

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关键词：游戏

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