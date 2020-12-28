比特币单价涨破 2.8 万美元，24 小时涨幅达 13%，以太坊站涨幅超 8%

IT之家12月28日消息 比特币在 12 月 17 日刚刚迈过 20000 美元门槛，12 月 26 日比特币价格再一次突破 25000 美元 / 枚，12 月 27 日 19：00 前后，比特币突破 28000 美元 / 枚，24 小时涨幅达 13%。同时，以太坊站上 690 美元 / 枚，24 小时涨幅超 8%。

至此，比特币单价从突破 2 万美元关口到涨破 2.8 万美元仅用了短短的十天，涨幅达 40%。

IT之家了解到，美股较今年 3 月崩盘后的最低点已经大涨近 70%，而比特币则从当时的 5000 美元附近大涨超 350%（比特币今年 1 月 1 日价格为 7199.8 美元，以此计算涨幅约为 289%）。

比特币是一种完全去中心化的数字货币，也是有史以来第一个加密货币。

加密货币金融机构 Nexo 的联席创始人兼管理合伙人 Antoni Trenchev 表示，“我们有了新的分水岭，下一个目标整数关口是 30000 美元，这是比特币新篇章的开始。媒体和散户可以适当地参与其中，因为他们显然缺席了这场上涨盛宴。”

受新冠疫情影响，比特币在 3 月份一度暴跌，降幅高达 25%，但后来扭转颓势。支持者们意识到，在通货膨胀仍低迷、中央银行大量印钞的局势下，比特币可以作为财富储值的一个手段。