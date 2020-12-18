涨涨跌跌涨涨涨，比特币价格突破 2.3 万美元大关，创下历史新高

12 月 18 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，比特币价格突破 2.3 万美元大关，创下历史新高。

当地时间周四，比特币价格上涨 10.5%，至 23655 美元。而在此前一天，该加密货币的价格刚刚突破 2 万美元大关。今年以来，该加密货币的价格累计上涨 220%。

比特币是世界上最大的加密货币，它以价格波动剧烈而闻名。2017 年 12 月，该加密货币的价格达到 1.95 万美元左右的历史高点，一年后跌至 3200 美元左右的低点。一个月前，它的价格还不到 1.7 万美元。

比特币是一种用区块链作为支付系统加密货币，由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立，通过加密数字签名，不需通过任何第三方信用机构，即可解决电子货币的一币多付、交易安全等问题。

该加密货币必须存储在数字钱包中，要么通过 Coinbase 这样的交易所在线存储，要么使用专门的软件离线存储在硬盘上。

据报道，仅在今年，就有许多公司购买了大量比特币，其中包括 MicroStrategy 和 Square 等。目前，MicroStrategy 储备了超过 4 万枚比特币。最近，该公司宣布，将筹集另外 4 亿美元购买比特币。至于 Square，该公司持有价值约 5000 万美元的比特币。

以太币的价格通常与比特币同步波动，其交易价格在当地时间周四上涨 1.75%。