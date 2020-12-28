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一加 9 真机上手图曝光：后置矩阵三摄，全新葡萄紫配色够 “骚气”

2020/12/28 9:26:33 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：骑士
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随着 2020 年进入最后的倒计时，近期关于各家来年代表性旗舰新品的爆料也越来越密集。据此前多方爆料，全新的一加 9 系列旗舰将有望在明年 3 月前后与大家见面，至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，将首批搭载新一代高通旗舰处理器——骁龙 888。现在有最新消息，继渲染图之后，近日有海外爆料达人进一步晒出了据称是一加 9 的真机谍照。

据海外知名爆料达人最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的一加 9 将采用与以往不同的背部设计，后置相机模组由此前的居中放置改为当下主流的左上角矩阵式设计，包含三枚摄像头，规格分别为 5000 万像素主摄 + 2000 万像素超广角镜头 + 1200 万像素长焦镜头。值得注意的是，此次该机还将提供一款类似 “葡萄紫”的全新配色，十分亮眼

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中一加 9 正面采用的是直面单打孔设计，而一加 9 Pro 则是沿用曲面单打孔屏的设计，搭载全新发布的高通骁龙 888 旗舰芯片，前置索尼 3200 万像素摄像头，后置双 4800 万像素镜头，搭载索尼 IMX689 传感器，另外还会配备一颗超广角镜头和微距镜头。此外，一加 9 Pro 还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，并将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：一加9一加手机

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