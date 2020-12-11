一加 9 Pro 高清外观渲染图曝光：双曲面挖孔屏 + 后置双主摄相机模组

在众多将首批搭载高通新一代旗舰处理器骁龙 888 的机型中，一加 9 系列自然是其中备受关注的一款。根据此前多方爆料，该机很可能在明年 3 月前后与大家见面。虽然距离新机亮相还有较长一段时间，但目前已经有关于该机已经有不少爆料传出。现在有最新消息，近日有外媒进一步晒出了据称是一加 9 Pro 的高清外观渲染图，不出意外的话真机外观也就是这样了。

据外媒 LETSGODIGITAL 最新发布的渲染图显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的一加 9 系列将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，也有消息称还有一款被称为一加 9E 的入门款机型。而从此次曝光的一加 9 Pro 的渲染图来看，该机总体上仍延续了前代产品一加 8 Pro 的设计思路，继续采用开孔双曲面屏设计，支持 120Hz 刷新率，前置摄像头开孔位于屏幕左上角。机身背部，该机将后置矩阵式四摄相机模组，其中的两枚大尺寸镜头非常显眼。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 Pro 将有望配备 6.7 英寸 QHD+ Fluid Amoled 显示屏，内置屏下指纹传感器，搭载全新发布的高通骁龙 888 旗舰芯片，前置与一加 8 Pro 一样的 1600 万或者索尼 3200 万像素摄像头，后置双 4800 万像素镜头，搭载索尼 IMX689 传感器，另外还会配备一颗超广角镜头和微距镜头。此外，该机还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，并将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。