撕下 “小而美”标签，刘作虎：七年拐点来临，一加到了晋级规模的时刻

成立七年来，“小而美”一直是外界给一加打上的标签。甚至可以说，一加公司和 CEO 刘作虎也乐于接受这个评价。而现在，刘作虎要把这个标签撕下。

他认为，七周年对一加可能是一个拐点，过去一加一直聚焦做旗舰机，而现在要破圈影响更多的用户。

改变已经在发生。在欧洲和印度等地，一加推出了中端产品线 Nord；在中国，刘作虎为明年的一加定下了一个 “极具挑战性的销量目标”，并建立了线下团队，两个月的时间扩充至一千多人；在印度，一加发布了多个系列的电视产品，明年还计划推出智能手表等 IoT 产品。

谈及如何实现规模晋级，他还是给出了一如既往的关键词 “做好产品”。刘作虎说，产品是 1，其它是 1 后面的 0，“未来我们要做得更大，一定不能丢了最根本、最根基的东西，就是做好产品。”

从 “小而美”破圈

多年来，一加一直保持着每年只推出 1-2 款旗舰机的节奏。而今年，一加在原有的高端旗舰系列之外，全新推出了中端产品线 Nord。

实际上，一加在 2015 年曾经尝试过中端产品一加 X，但以失败而告终。刘作虎认为，2020 年与 2015 年已经极为不同，2015 年时一加还是一个新品牌，行业竞争十分激烈，用户的认知度不够；而 2020 年，经过七年的积累，一加的品牌号召力已经达到了一定的程度。

此外，由于 5G 的成本提升，一加的旗舰机价格相比之前贵出千元。刘作虎反而认为这对品牌发展不是一件好事，曾经的用户在价格上会与一加越来越远。“我们五、六年前的旗舰机也就是 2000 多人民币，现在我们突然变成 6000 人民币，会跟很多用户距离拉开了。现在 Nord 回到了 400 美元，很多用户很开心，是买一个刚刚好的产品。”

刘作虎透露，在印度市场，一加通过 Nord 首次进入 Rs 20000–Rs 30000 的中高端手机市场，并在第三季度成为该价格段最畅销的单品。而未来 Nord 产品线会在中国等更多市场推出，让更多用户体验到一加的产品。

不过他强调，一加在国内的重点依然是发力高端，他定下了明年在中国市场做到线上高端第一的目标。与其它品牌从中低端走向高端的路径不同，一加是先有高端，再通过多产品线扩大用户规模。刘作虎表示，在这个过程中，一加将控制高端产品的占比，“我总不能最后做到三年以后，90% 都是中低端产品，那我们品牌就没有什么价值。”

但要在中国抢食高端市场，刘作虎坦言离不开线下渠道。“他们都没有见过，都没有摸过的话，让他在线上渠道买 6000 元的手机，挑战是非常大的。”据悉，一加已经成立了线下团队，目前全国已经超过一千人。

不过在线下渠道的模式上，他强调，一加坚持了 “窄渠道”的方式，而不是追求销量而盲目铺宽分销。“要保证跟我们合作的经销商获益，把利益绑定在一起。一定要保证健康，不要盲目的发展。”

除了手机产品线之外，一加此前已经在印度市场发布了几款电视产品。刘作虎透露，一加接下来将加大在 IoT 生态上的投入，计划明年推出智能手表，后续还会有更多 IoT 产品面世。

守住产品核心

从小而美到晋级规模，雄心勃勃的计划之下，一加如何在激烈的竞争中顺利完成目标？

在刘作虎看来，明年一加最大对手是自己，而不是其它手机厂商。在团队规模逐渐扩大之下，如何运营好团队，把产品、营销、线下渠道做好，这才是一加面临的最大挑战。

而最根本的还是他一直最重视的产品。比如在中端产品线 Nord 上，一加会把在旗舰机上的积累体现出来，关注设计，强调流畅，延续一加的产品基因。

在手机产品上，刘作虎还提出了更高的目标。他向一加研发团队提出的要求是，明年重点要把影像做到全球第一。“如果在影像上做到全球第一，我觉得我们明年就成功一半了。”他说，曾有外媒记者向他评价一加 8T，认为是最好的安卓手机，但在影像上还需要进一步提升。因此明年一加将加大在影像技术上的投入，这也是一加明年最重要的技术方向。

在 IoT 上，相比其它手机厂商，一加布局的时机并不早，但刘作虎认为也不算晚，甚至明年、后年布局也不晚。在他看来，做 IoT 生态的核心是产品连接的体验，而不是销售思维。“就像我最开始做电视，如果只是传统的电视，我卖一百万台，一千万台，那不是我的目的。”

他认为，在 IoT 生态的构建上，很多厂商提出了不同的概念，但中间的连接做的还是不那么完美。每多一个设备，连接难度就会呈指数级的增加，目前手机、手表、耳机、电视等产品之间的连接，还有很多工作要做。一加的思路是，有节奏的一个产品一个产品来做，把每一款产品都做到无缝的连接体验。

“我们要不止于小而美，要敢于晋级扩大规模。”刘作虎总结称，但在扩大规模的过程中，一加必须死守做好产品这个核心。在他看来，这是一加过去七年的成功经验，也将是未来走出小而美的制胜法宝。