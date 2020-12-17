刘作虎发内部信：一加要不止于 “小而美”，明年力争中国线上高端第一

IT之家12月17日消息 今天，一加手机创始人兼 CEO 刘作虎发表了名为《7 年磨一剑，2021 再战斗》内部信。刘作虎在信中表示，面对当前复杂的行业环境和激烈的竞争，一加要做好战斗准备，力争明年达到国内线上高端第一。过去 7 年一加一直被称为 “小而美”，接下来的一加要更有危机感和企图心，让一加可以不止于 “小而美”。

刘作虎表示，2020 年一加 “稳中求变”。在国内，一加 8 系列和一加 8T 首销 1 分钟销售额便破亿，并且多次成为天猫，苏宁易购和京东等渠道的销售冠军。在欧洲，一加今年全年销量超年初目标 50%，利润环比 2019 年增长 100%。在北美，相比 2019 年一加的总体销量大幅提升，进入高端前三。在印度，一加首次进入印度 2000-3000 元价位段的中高端手机市场，一加 Nord 成为第三季度该价格段最畅销的单品。在印度万灯节期间，OnePlus TV 成为了亚马逊 32 英寸和 43 英寸智能电视的销量、销售额双冠军。

“开弓已没回头箭，一加会比以往任何一刻都更没有后路可退”，刘作虎在内部信里写道。他提出一加 2021 年的一系列目标：国内一加将力争线上高端第一，同时大举发力线下，实现全渠道销量提升。印度市场一加将争取保持高端手机市场第一，同时推进 IoT 战略。在欧洲市场一加将继续做深、做强 Nord 产品线的规模。北美市场一加将进一步深化夯实与运营商的战略合作关系，追求在高端市场取得进一步突破。

IT之家获悉，在此前的采访中，刘作虎也透露 2021 年一加在中国区将会有很大变化。在销量方面针对中国区设定非常有挑战性的销量目标，一加明年力争中国线上高端第一；在渠道上，今年一加开始投入线下业务，目前渠道已覆盖 31 个省、240 个城市，线下合作门店增长率达到了 316%，2021 年一加将会在国内继续拓展线下渠道，增加更多品牌与用户的接触点；在产品方面，一加明年的旗舰新品将会在影像方面发力，投入更多的研发资源，争取在影像上做到全球第一。

以下为内部信全文：

各位一加的伙伴们 :

当你们打开这封信的时候，一加就正式七周岁了，意味着我们在竞争最激烈、最有意思的手机行业又「拼」过了一年。

众所周知，2020 年是手机行业非常艰难的一年，也是一加稳中求变的一年。

今年，我们发布了 8 系列和 8T，保持了一加一贯的旗舰水准和追求，其中 8 Pro 被很多媒体评为年度旗舰手机，8T 上市至今两个月，依然在热销。

在公司的产品战略上，今年我们做了一次重大的调整。7 月份，我们推出了全新的 Nord 产品线，希望把旗舰产品的体验带到更多价位段的产品上。Nord 的市场反馈大大超过了我们的预期，也验证了一加品牌过去七年累积下的良好口碑所具有的强大影响力。

回看 2020 年，尽管面临巨大的市场挑战和外部压力，但从最终的结果来看，我们依然取得了不错的成绩。

中国区，一加 8 系列和一加 8T 首销 1 分钟便销售额破亿，并且多次在天猫，苏宁易购和京东等渠道成为销售冠军。另外，我们在中国区的线下渠道也有了较大突破，目前已覆盖 31 个省、240 个城市，线下合作门店增长率达到了 316%。

欧洲区，我们全年的销量超年初目标 50%，利润环比 2019 年增长了 100%，其中 Nord 产品线创造了一加在欧洲市场的销售记录。

印度区，我们通过 Nord，首次进入 Rs 20,000 – Rs 30,000 的中高端手机市场，并在刚刚过去的 Q3 成为该价格段最畅销的单品。在 Diwali 期间，OnePlus TV 成为了亚马逊 32 英寸和 43 英寸的销量、销售额双冠军。

北美区，我们的总体销量相比 2019 年大幅提升，在运营商渠道的销量甚至超越了我们的一些主要对手。这个成绩也帮助我们在北美进入了高端前三。

在七周年的这个特别时刻，我代表公司及管理层，感谢大家这一年的努力和付出，尤其是还在疫情重灾区坚持奋斗的伙伴们。在这个不同寻常的一年里，我相信一个正向的结果，是对我们每个人努力的最好回馈。

从 2013 年 2020，我们七年磨一剑，始终专注于打造好产品。进入 2021 年，在全球后疫情时代，世界政治经济局势仍有诸多的不确定因素，各大厂商的发力会更加迅猛。开弓已没回头箭，一加会比以往任何一刻都更没有后路可退。

对于明年，我想跟大家谈两点心：一是企图心，二是决心。

企图心，在于敢想敢干。产品团队和市场团队都要敢于给自己定下更高的目标，并且为这个目标想尽一切办法，只有这样，我们才有可能比之前做得更好。

尤其是在中国区，经过 7 年的沉淀，一加品牌在中国区累积了非常好的势能和口碑。明年，我们要在中国区要冲击一个极具挑战的销量目标，它需要我们不仅要力争线上高端第一，同时也要大举发力线下。

在印度，我们明年要保持高端第一，同时推进 IoT 战略。在欧洲，我们要继续做深、做强 Nord 产品线的规模。在北美，我们要进一步深化夯实和运营商的战略合作关系，持续在高端市场取得突破。

过去 7 年，我们一直被称为「小而美」，接下来，我希望大家要有危机感，也更要有企图心，让一加可以不止于「小而美」。

决心，我希望大家都可以在此刻，问问自己为什么加入一加，以及为什么还选择留在这里。

我始终坚信，是不将就精神把我们聚集在了一起。一加从来就不是靠一两个人的努力才走到今天的，一加是靠每一个一加人的每一分努力才走到现在。

作为一个手机行业的「后来者」，我们存在的每一天都会有质疑的声音，但是这些声音不能决定一加的未来。未来一加是谁，一加要去向哪里，是由当下我们这群人来决定的，是由我们每个一加人团结在一起共同去书写的。

最后我想说，2021 年将会是充满希望和战斗激情的一年，我已经准备好战斗了，大家准备好了吗？我期待，此刻你们跟我一样，重新坚定了这份决心——一加的未来由我们一起去创造。