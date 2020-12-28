特斯拉对大多数投资人来说风险过高：护城河浅，用概念实现高市值

本文作者为知名基金经理、财富管理公司 Farr Miller & Washington 总裁兼 CEO 迈克尔 · 法尔 (Michael Farr)。

当前特斯拉的股价高得离谱，它有可能会进一步走高，为投资者带来回报，但是也有可能长期徘徊，或是下跌。

没有任何一项法律禁止股票被高估，而且，如果投机性的企业真的可以在若干年内迎来销售和利润的爆发性增长，那么在一段时间内，公司离谱的市值也可以显得非常合理。

然而，当梦幻般的期望破灭的时候，忧心忡忡的股民发现股票的高价格缺少实际的支撑时，问题就会出现。

上周，作为全球最知名的电动汽车制造商，特斯拉股票被纳入标普 500 指数，然而在此之后，该公司的股价陷入了困境。然而，尽管如此，进入 2020 年以来，该股的增幅依然达到了惊人的 690%，目前该公司市值接近 6170 亿美元，使其依然是全球市值最高的汽车制造商。而且当前的这个估值，也让特斯拉成为了标准普尔 500 指数中的第六大企业，无论用什么标准来衡量，这家公司的股价都很高。

目前，标普 500 指数的整体市盈率倍数约为 2021 年共识盈利预期的 22.3 倍，而特斯拉股价则超过了 168 倍。

的确，在未来今年中，特斯拉股票预计将会继续快速增长，但是当前其股价已经达到了 2024 年共识预期的 77 倍。如果这听起来很贵，那么我们再来看看市销比。标普 500 指数的平均市销比为 2.7x，而特斯拉却高达 13x！

哪里可能出错

少数热点概念动力股的确能够取得进展，成为很好的长期投资对象。

但是大多数情况下，这些股票并不能获得成功，苹果、亚马逊、和微软这样的著名成功案例会让投资者决定采取从众的战略，忽略企业的估值，从而导致他们将谨慎抛之于脑后。

尽管特斯拉的股价迎来了暴涨，但是在 6160 亿美元的市值下，这真的是一个好的投资机会吗？

如今，特斯拉的市值已经达到了福特、通用和丰田三家车企的市值总合的两倍有余！会不会有朝一日，其市值将会达到后者的三倍以上？存在这样的可能。

但是需要注意的是，未来有一件事是肯定会发生的：无论股价走向哪个方向，下跌或是上涨，华尔街的投资人们都会唱起 “我当然早就知道会如此”的赞歌。历史一旦成为历史，就会有人跳出来事后诸葛亮。

购入前请三思

你现在正在考虑购入特斯拉股票？有两点需要你考虑，首先，在其他条件不变的情况下，当你在价格高点购入股票的时候，未来你的预期收益就将下降。其次，所有高增长的企业在开始交易时，都对未来的增长形式有着很高的预期。

当这种增长真的出现时，就像亚马逊、Facebook 等公司此前面临的情况一样，一切都会很好，企业和投资者都会感到满意。然而，亚马逊和 Facebook 这样的公司背后，有着大量的其他企业，他们并未迎来一切安好，而是遭遇了一次经济衰退，这些企业正在当前不景气的经济中苦苦挣扎，只为熬过去，活下来。

我的意思是，如果你想让自己的公司取得亚马逊、微软和特斯拉那样的成功，除了优秀的理念和无懈可击的执行力之外，你还需要其他一些东西，比如好运和优秀的时机等等，这几个因素结合在一起，才能够取得巨大的成功。

在 20 世纪 90 年代的互联网大潮中，许多企业应运而生，在这场大潮中，涌现了许多我们以前从来没有听说过的企业。然而可惜的是，在大潮退去之后，我们从此以后也再没听过这些企业的消息。当然，他们并未达到和特斯拉一样的高度。

特斯拉并不特殊

不久之前，我的朋友吉姆 · 克雷默（Jim Cramer）在接受采访的时候表示，特斯拉应该获得其他企业得不到的光环。

他说道：“特斯拉这支股票，打破了我们看待股票的方式。这是一种反传统的股票方式，年轻人看到了一家即将生产电池的企业，而且这家企业擅长提出梦想。他们不会跟着电子表格走，而是看到了我们所看不到的东西。”然而，事实是，如果没有电子表格，梦想是无法长久的。

就像我的另一朋友 Seabreeze Partners 的道格 · 凯斯（Doug Kass）说的那样，特斯拉的护城河水很浅。在调整了排放积分销售之后，特斯拉 17 年来从未盈利，尽管该公司不存在竞争，也不需要做广告。

用概念实现高市值的 “始作俑者”是亚马逊。1990 年代，亚马逊只是一个新型的线上书店，但是这家公司却成功说服了华尔街，盈利并不重要。

只要能够维持其理念，并且拥有强劲的顶线增长，杰夫 · 贝佐斯（Jeff Bezos）就可以自由地打造一个规模庞大的零售商，而不受利润或现金流等指标的牵绊。事实证明，贝佐斯的这个方法取得了成功，尽管该公司还需要大约 15 年的时间，但是这并不妨碍亚马逊股价飙升。而且亚马逊还推出了一条全新的业务线（云服务），进一步助推了该公司的股价。

但是，如之前所说的一样，亚马逊背后有着大量其他企业，例如 JDS Uniphase 和 Pets.com 等，这些企业曾一度获得了用户的喜爱，但是最终伴随着亚马逊的崛起而沉沦。未来一段时间，人们可能只注重高增长率，就像以前人们只专注概念一样，在这段时间里，一切都有可能。

梦想是人们购买彩票的原因，而各州经营彩票的原因，是它所带来的数百万美元的收入。

对于投资者来说，过去一段时间里，特斯拉为他们带来了巨大的收益，有朝一日，该股将成为一只适合长期持有的股票。但是，当股价变得如此之高时，犯错的余地也会越来越少。对于我们这样的投资者来说，特斯拉股票的投机性太强了。如果你想试一试自己运气怎么样，那么可以试试购入特斯拉股票。

一直以来我都认为，如果你想赌博，请前往拉斯维加斯。至少在拉斯维加斯，赌输了的时候，赌场会给你一杯免费的鸡尾酒。

对大多数人来说，赚钱很难，存钱很难。严谨、冷静的投资可以在长期内帮你积累财富。我的建议是，把赌博留给赌徒，而我们自己应该专注于自我提升，成为一个更好的投资者。