2020，手机那些事儿

在全球疫情冲击之下，2020 年手机行业处于寻找新的起点再出发的二次创业阶段。5G 时代的开启，推动着手机行业的发展和产业化进程，技术创新将在其中发挥重要作用。这一年是转折之年和筑基之年，赛道被重新划定，头部玩家已选定方向，哪些事件将决定行业未来？在 2020 年即将过去之时，让我们回顾一下今年手机行业的那些大事件。

一、手机市场遭遇 “黑天鹅”

2020 年，手机行业迎来 “至暗时刻”。

一场突如其来的新型冠状病毒疫情，让处于下行通道的智能手机市场更是雪上加霜。线下实体门店停业、手机供应链企业延期复工，库存高企，对于智能手机行业而言，无疑是一次重创。

据 IDC 数据显示，2020 年第一季度全球智能手机出货量同比下降 11.7%，第二季度同比下降 16.0%，第三季度仍处于下降状态同比下降 1.3%，全年全球智能手机市场整体销量预计下滑 2.3%。

中国市场所遭受的冲击更甚。2020 第一季度，中国市场手机出货量为 6660 万台，相比 2019 年第一季的 8360 万台同比下降了 20.3%，即便到了疫情好转的第二季度，这个下滑的数据也仍然有 10.3%。

在疫情的推波助澜之下，让原本已是红海的手机市场竞争更为激烈，整个市场实际上变成了几家巨头之间的竞争。实际上，除了排名前五的厂商之外，其他厂商的总出货量早在去年就已经跌至 10% 以下。在今年，其他厂商的总出货量每个季度相比去年都是接近甚至超过 50% 的降幅，远超五大品牌。

可以说，疫情对于手机行业的冲击是普遍性的，但对于原本份额已经比较低的厂商，这种冲击显得更具杀伤力。

二、5G 崭露头角 释放新机遇

手机市场整体遇冷，手机厂商都寄希望于 5G 来焕发市场生机。

2020 年一开年，尽管有疫情影响，各大主流手机厂商的 5G 新机依然如约而至。华为、三星、vivo、OPPO 和小米等厂商均把发布会搬到线上，先后推出了自家的 5G 旗舰机，吹响了 5G 全面战的号角。

尽管有疫情影响，各大主流手机厂商的 5G 新机依然如约而至。市场虽冷，但也让大家更容易感受到来自 5G 的希望之光。

2 月 24 日，华为发布 5G 折叠屏手机 Mate Xs，虽然售价高达 16999 元，但其在华为官网和第三方平台的预约总量已近百万台。

此后陆续发布的 5G 新品还包括 realme 真我 X50 Pro 5G、5G 性能旗舰 iQOO 3、三星 S20 系列 5G 手机。

2020 年首波 5G 手机新品在网络时延、运行稳定性、性能及续航方面较 4G 手机都有了显著的优化提升，对吸引消费者，拉到手机销量作用明显。

报告还显示，2020 年第一季度，中国 5G 市场用户换机比例明显提升，出货量约 1450 万台，环比上季度增长 64%。

5G 手机价格无疑是刺激用户换机的重要因素。如果按照之前行业给出的 5G 推进节奏，今年下半年，才会有价格低于 2000 元的 5G 手机出现，5G 千元机更要等到年底才会出现。不过，手机市场整体下滑的压力下，手机厂商以价格推动 5G 换机市场的意愿更为迫切，利用 5G 普及的窗口做性价比走量，成为头部手机厂商的共同策略。

通过一年的布局，目前华为在 5G 手机产业链深度延伸，vivo 实现了从千元到万元的全价位段 5G 智能手机覆盖，OPPO 将 5G 手机价格拉低至千元。

随着 5G 机型数量增加，以及价格持续走低，5G 手机销量占比大幅攀升。中国信息通信研究院发布的数据显示，今年前 11 个月，国内手机市场总体出货量累计 2.81 亿部，其中国内市场 5G 手机累计出货量 1.44 亿部，占比 51.4%。11 月份，我国市场 5G 手机出货量已占同期手机出货量的 68.1%。

业界预计，中国 5G 手机市场将会在 2021 年迎来普及爆发期。接下来手机厂商需要做的，将是如何满足用户对于 5G 品质的需求，提供差异化的 5G 体验，才能借势 5G 而起。从这个角度来看，我们也对 2021 年的手机新品充满期待。

三、手机技术迭代加速

5G 手机在 2020 年终于迎来了大爆发，也为手机技术迭代奠定了硬件基础，许多在 2019 年开始崭露头角的新技术在今年落地流行和普及，给用户带来了更好的使用体验。我们看到，今年最具创新价值的产品和技术，主要还是围绕拍照、屏幕和快充，因为这三个方面不仅进步显著，而且具备很强的实用价值和影响力。

首先我们来看下手机快充，这一年手机快充无论是有线充电，还是无线充电都取得长足进步，让手机的充电时间变得越来越短。此前手机市场中的主流快充功率是在 33W 到 66W 之间，今年，国产手机四巨头华米 OV 都已经拥有超百瓦的有线快充技术。其中 vivo 与小米表现更激进均推出了支持 120W 的商用机型。另外，行业里手机的无线充电标准大多在 18W 到 50W 之间。今年，业界最快的无线充电功率已经到达 80W，能在 8 分钟左右的时间将一块 4000mAh 电池从 0% 充到 50%，19 分钟就能充满 100%。

在拍照方面，手机厂商则走向了定制大底传感器，不管华为的 P40 系列还是 OPPO 的 Reno5 Pro+，无一例外都用上了定制的超大底传感器，从而带来了更多的进光量，大幅提升了拍照尤其是夜拍场景下的画质。

此外，基于手机厂商对于未来 5G 商用后场景的预期，视频拍摄正成为新的发力点。在 2020 里众多与视频防抖相关的技术中，vivo 的微云台与苹果的传感器位移式光学图像防抖功能比较有代表性。因为从技术原理上来讲，二者都是突破了传统 OIS 光学防抖只能在平面移动的限制，通过物理架构的创新，在手机上实现了类似相机 “机内防抖”的功能，让镜头更加具有图像稳定的能力。

屏幕方面，今年越来越多的厂商意识到用户对屏幕流畅度的要求 , 于是高刷新率屏幕已经成为了今年市场上新机的主流，大家在感受到了 90Hz 屏后发现再也回不去传统的 60Hz。下半年，120Hz 高刷屏手机数量也开始猛增，在动态图像方面相比 90Hz 屏具有最明显的体验改变，不过高刷屏 “徒增功耗”的问题也制约了 120Hz 屏的进一步普及。