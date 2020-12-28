支付宝 App 中相互宝 2020 年度账单出炉：全年分摊 91 元

IT之家12月28日消息 相互宝今天将进行全年最后一次分摊。公示信息显示，60 岁以内用户参加的大病互助计划本期人均分摊 5.31 元，共救助 2810 人。至此，2020 年相互宝的大病互助计划的全年分摊金额也揭晓，全年总计为 91 元，低于年初预测的 188 元最高线。2 年时间，相互宝成员累计救助人数达 85203 人。

60-70 岁人群由于重疾发生率更高，其参与的相互宝老年防癌互助计划 2020 全年的分摊金为 414 元。此外，今年 5 月上线的慢性病人群防癌计划，2020 年全年分摊金 3.43 元。9 月初上线的公共交通意外互助计划，目前尚未开始分摊。

IT之家获悉，相互宝的数据显示，两年间救助的 8.5 万人中，获助成员多的省份依次是河南、山东、广东、江苏、湖北。最高发的前五种重疾为肺癌、乳腺癌、甲状腺癌、肠癌、开颅手术。

2019 年，相互宝全年分摊 29 元，主要是因为大部分成员经历了 90 天的等待期，因此全年分摊金远低于正常水平。2020 年，绝大多数成员度过了等待期，根据大数法则，疾病发生率会开始走高并慢慢趋于平稳。这样一来，分摊金也就随着救助人数的增多而变多，最终达到正常水平。因此，2019 年相互宝成员全年救助 16528 人，而 2020 年救助人数为 68675 人，同比增长 315%。

相互宝目前成员规模稳定在 1 亿以上。数据显示，相互宝成员中有一半来自三线及以下城市，来自农村和县城的成员占比超过 3 成。