马斯克：特斯拉今年仍能实现交付 50 万辆汽车目标，但需全力以赴

12 月 28 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉预计，今年将交付 50 万辆电动汽车，与 2019 年相比增长 36%。如今，距离特斯拉的年终交付行动结束还剩四天，那么特斯拉能实现这一交付目标吗？

在近日发给员工的最新电子邮件中，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉仍然可以实现 2020 年交付 50 万辆电动汽车的里程碑，但需要所有人 “全力以赴”来实现这一目标。

今年前三季度，特斯拉共交付了 31.835 万辆汽车，这意味着该公司需要在第四季度交付 18.165 万辆汽车才能实现今年交付 50 万辆电动汽车的目标。

今年第三季度，该公司交付了 13.93 万辆电动汽车，打破了该公司在 2019 年第四季度创下的 11.2 万辆交付记录，而 18.165 万辆比该公司上个季度刚刚创下的季度交付纪录还要高出 4 万多辆。

现在距离年底只剩下几天了，马斯克向特斯拉员工发送了一封电子邮件。在邮件中，他似乎认为这个目标仍然可以实现，他激励员工团结起来，证明怀疑者是错的。

此外，马斯克还要求特斯拉员工在生产结束时提供帮助，以便在季度末为客户提供更多的汽车。

目前还不清楚特斯拉还要交付多少辆汽车才能达到 50 万辆的里程碑，但马斯克似乎相信，该团队可以在今年剩下的几天里实现这一目标。

在产量方面，马斯克预计，2020 年，该公司将能够生产约 50 万辆汽车。鉴于目前的情况，要实现这一目标，特斯拉必须在 2020 年第四季度生产 17 万辆汽车，这一数据比第三季度的 14.5036 万辆多 2.5 万辆。这个目标看起来很困难，但也不是不可能。

一些分析师认为，特斯拉将能够实现其目标，在很大程度上要归功于其上海超级工厂。今年以来，特斯拉的上海超级工厂一直在以很高的速度提高产能，这应该会对最终的数据产生巨大影响。

由于新冠病毒大流行，2020 年充满挑战。由于受疫情影响，特斯拉的两家汽车工厂被迫总共关闭两个月。

尽管特斯拉面临着巨大的生产困难、各种各样的挑战，而且每天都有一大群分析师和卖空者试图向投资者保证，特斯拉随时都可能破产，但该公司似乎会实现自己的目标。

与此同时，投资者似乎也对特斯拉很有信心。在特斯拉股票被纳入标普 500 指数后，该公司股价创下新高。据悉，特斯拉是在当地时间 12 月 21 日正式被纳入标普 500 指数的。