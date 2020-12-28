微信安卓版 7.0.22 正式版发布：微信豆 1 元 10 个，附近的直播和人，手机和平板电脑双登录

IT之家 12 月 28 日消息 今天，腾讯微信官方发布了微信 Android 版 7.0.22 正式版更新，官方日志是优化了一些已知问题。IT之家获悉，在安卓微信 7.0.22 正式版中，新增了可供直播打赏的微信豆 1 元 10 个，而此前 iOS 版微信豆是 1 元 7 个。需要注意的是，安卓版微信豆也只能在安卓设备上使用。

微信官方现在给出了微信豆的含义，微信豆是用于支付微信内虚拟物品的道具，目前支持在视频号中购买虚拟礼物。想要获得微信豆，必须进行充值。

安卓版微信豆的充值费用为：10 个 1 元、180 个 18 元、500 个 50 元、1280 个 128 元、5180 个 518 元、12980 个 1298 元。

IT之家获悉，在本次安卓版微信更新后，已经正式支持手机和平板电脑双登录的功能。此前安卓版微信已经测试了该功能。

目前，微信 Android 版已支持在设置中开启青少年模式，并可在会话的表情面板中搜索表情。其中，青少年模式开启后，使用微信小游戏、小程序、视频号、公众号、搜一搜、看一看等功能，会受到一些保护限制。

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