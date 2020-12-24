微信 App 新增微信豆： 7 个 1 元，可打赏主播，iOS 充值只能 iOS 设备用

IT之家 12 月 24 日消息 微信 App iOS 版推送了 7.0.20 正式版更新，新增了青少年模式、表情搜索，此外在 “发现”页面出现了附近的人和直播功能。

此前，腾讯科技（深圳）有限公司注册申请了多条 “微信豆”商标信息。商标申请时间均为 2020 年 10 月 29 日，国际分类涉及金融物管、广告销售、通讯服务、设计研究等。而在最新的微信 App 中，腾讯带来了 “微信豆”。

在微信首页——“我”，点击上面的头像昵称处，查看“个人信息”，会出现微信豆内容。

IT之家获悉，微信官方现在给出了微信豆的含义，微信豆是用于支付微信内虚拟物品的道具，目前支持在视频号中购买虚拟礼物。想要获得微信豆，必须进行充值。

微信豆的充值费用为：7 个 1 元、126 个 18 元、350 个 50 元、896 个 128 元、2086 个 298 元、3626 个 518 元。

IT之家获悉，用户点击视频下方的礼物按钮即可送出虚拟礼物，只是微信豆仍有一定限制条件，比如 iOS 充值的微信豆只能在 iOS 消费。

另外，在个人用户信息页中，除了本身有的朋友圈内容外，视频号也被单列出来，用户点击即可进入主页。新增了附近的人和直播功能。