索尼 Xperia 1 III 参数曝光：4K OLED HDR 屏，搭载高通骁龙 888

IT之家12月28日消息 一名爆料者 @TheGalox_今日在推特爆料索尼即将发售的旗舰手机 Xperia 1 III 的详细参数，并公布了预期售价。根据爆料信息显示，手机将继承此前的 4K OLED HDR 屏幕，同时亮度将提高 15%。同时，手机将搭载高通骁龙 888 SoC，侧面指纹解锁。手机售价为 1199 美元，约合人民币 7837 元。

比较意外的是，新款手机内存容量降为 8GB，而目前版本为 12GB，目前不能确定爆料信息的真实性。此外，爆料者没有透露新款手机的任何图片。根据参数可以看出，Xperia 1 III 与上一代产品非常相似，同样支持 IP65/IP68 防水功能。索尼的 Xperia 系列手机一直都采用类似的外观设计，坚持侧面指纹识别以及防水功能。屏幕方面，目前的 Xperia 1 II 搭载 6.5 英寸 4K OLED HDR 屏，支持抖动模糊降低技术、索尼电视的 HDR 增强技术以及 Master Monitor 色彩重塑功能，对比度 1000,000:1，覆盖 100% DCI-P3、BT.2020 色域。

IT之家了解到，目前在售的索尼 Xperia 1 II 手机搭载高通骁龙 865 SoC，支持双模 5G；摄像头采用蔡司 T* 镀膜，后置四摄，具备双扬声器。目前售价 7699 元。