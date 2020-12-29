小米 11 屏幕获 DisplayMate A + 顶级评价，雷军表示成本比友商贵 200 元以上

IT之家12月28日消息 昨日发布的小米 11 手机，是小米 5 年来继小米 Note 之后再次搭载 2K 分辨率的屏幕。雷军表示，此前曾尝试 2K 分辨率屏幕，但是由于那时候的处理器性能太弱，无法带动高分辨屏幕。但是这次，小米不惜成本地采用了小米史上，或许也是目前手机业界最好的屏幕，刷新了专业评测机构 DisplayMate 的 13 项世界纪录。

DisplayMate 给了这块屏幕顶级的 A + 评级，评语为：“小米 11 拥有世界顶级智能手机屏幕，教科书般完美的校准精度和显示能力，令人印象极其深刻，可以说是非常接近完美。”这块四曲面屏幕采用 6.81 英寸 AMOLED 柔性面板，全新的 E4 材料，使得最高亮度达到了 1500nit，峰值亮度 1711nit，对比度 500 万 : 1，并且功耗降低 15%。

小米 11 的屏幕不仅有着 3200×1440 2K 分辨率，515ppi 的像素密度，在刷新率方面也达到了 120Hz，并且触控刷新率最高可以达到 480Hz。为了省电，屏幕支持 30Hz、60Hz、90Hz、120Hz 4 挡刷新率可调。雷军表示，屏幕没有采用大曲率曲面屏设计，而是采用四面小微曲，目的是防止误触，此外相比直屏来说更显薄。雷军还表示，屏幕的像素排列为钻石排列，手机搭载专用的环境光传感器，便于精准控制屏幕亮度。

这块屏幕经过了严格的调校，在亮度均匀、色彩精度方面表现出色。色准方面△E 达到了 0.41，JNCD 为 0.38，且有着 HDR10 + 认证，同时搭载 MEMC 运动补偿功能。屏幕有着硬件传感器，采用防误触算法解决曲面屏误触问题

雷军在发布会上还表示，这块屏幕的成本十分高昂，相比友商要贵 200~300 元，相比非曲面直屏成本高出 500~600 元。此外，雷军在发布会还宣布，小米 11 系列的保险价格为 679 元，购买保险的用户可以享受免费换屏。

IT之家此前报道《小米 11 屏幕大猩猩玻璃 Victus 官方测试：1.5 倍抗摔，2 倍耐刮》。为了保护这块昂贵的屏幕，小米也搭载了最新的康宁大猩猩 Victus 玻璃进行保护，出厂时还配有抗菌曲面保护膜、抗菌透明保护壳。