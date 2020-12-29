小米 11 上架拼多多百亿补贴，官方同步开售，默认赠送快充头

IT之家 12 月 29 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，小米最新款旗舰机型小米 11 现已上架拼多多百亿补贴专区，但补贴后似乎仍是原价，三个版本似乎依然是 3999 元、4299 元、4699 元。目前尚不清楚是为了保密还是真实补贴价即如此，拼多多同样将于 1 月 1 日与官方同步开售。

IT之家了解到，小米 11 包括标准版和套装版，套装版包括手机和 55W 小米 GaN 充电器，标准版仅有手机。此处店家似乎默认提供了套装版，尚不清楚是否还有其他选择。

值得一提的是，此次百亿补贴列表似乎并未包含小米 11 雷军签名版。

IT之家了解到，小米 11 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

此外，小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。