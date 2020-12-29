小米申请 “粮厂”“粮店”“粗粮厂”等商标

IT之家12月29日消息 近日，小米科技有限责任公司新增多条商标。企查查 App显示，显密刚刚注册了“粮厂”“粮店”“良厂”“粗粮厂”等多个商标，国际分类涉及网站服务、食品、日化用品等，申请日期为 2020 年 12 月 24 日，目前商标状态为 “商标申请中”。

众所周知，小米是年轻人群体中十分受喜爱的一家科技公司，由于名字喜感，大量网友将其戏称为“粗粮”“粮厂”。

IT之家曾报道，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军今年早些时候在知乎就 “为什么许多国外品牌以创始人名字命名我们觉得高大上，而中国品牌以创始人命名却难接受”作出回答。例如小米公司在成立之初曾考虑过“红星”“红辣椒”“黑米”等。

雷军表示，“在后续的讨论中我突然想到我最喜欢的一句话——‘佛观一粒米，大如须弥山’。”当有人提议把公司叫作 “大米”时，投资人刘芹说：“互联网天生回避大而全，我们不取大，取小，我们就叫小米吧。”这个名字立刻得到了所有人的认同，并且开始使用。

北京小米科技有限责任公司成立于 2010 年 3 月，专注于智能硬件和电子产品研发，以及智能手机、互联网电视及智能家居生态链建设，于 2018 年 7 月在香港交易所主板挂牌上市，昨日发布了最新的旗舰机型小米 11，港股今日开盘大涨 3%。