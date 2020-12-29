小米 11 内核已开源，基于 Android R，但手机尚未开售

IT之家12月29日消息 小米昨日正式推出了新一代的旗舰机型小米 11 ，首发高通新一代旗舰平台骁龙 888，售价 3999 元起。随后小米即将该机内核在 Github 开源。

小米手机系统软件部总监张国全对此表示：“发布会后立即开源，为开源社区做一份贡献！话说手机还没开卖呢！”

IT之家了解到，Android 基于 Linux，而 Linux 采用 GPLv2 授权。根据 GPL 协议要求，派生作品需要公布源代码，例如 kernel 和 u-boot。

据此前爆料内容，小米 11 的预装系统为 MIUI 12（基于 Android R），随着内核源码的公开，相信会有大量开发者和刷机玩家去探索这套硬件系统，也可以帮助官方更好地开发小米 11 的潜力。

小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 的 CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

此外，小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。