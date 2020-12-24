英伟达：率先在游戏中采用 Vulkan 光线追踪扩展

IT之家 12 月 24 日消息 根据英伟达官方的消息，英伟达新发布的 Game Ready 驱动正式支持 Vulkan 光线追踪，另外英伟达还更新了《雷神之锤 II》RTX 版游戏 Demo ，支持全新的行业标准。

英伟达表示，多年来众多公司都致力于为 Vulkan 引入光线追踪，其中英伟达在其每个发展阶段都占据积极的领导地位。英伟达被选为 Khronos Vulkan 光线追踪任务小组主席，为 Khronos 贡献供应商扩展设计，以帮助 Vulkan 工作组取得快速进展，同时还为先行版 Vulkan 光线追踪扩展规范带来驱动，便于收集开发人员反馈。目前英伟达是首个在游戏中采用 Vulkan 光线追踪扩展的公司。

据介绍，Vulkan 光线追踪不再是 GeForce RTX GPU 的专利。《雷神之锤 II》RTX 版及其最新更新均支持 Vulkan 光线追踪。作为首款支持最近发布的、跨平台的 Vulkan 光线追踪扩展的游戏，《雷神之锤 II》RTX 版不再依赖特定厂商的扩展，可以在任何兼容的 GPU 上运行。

IT之家了解到，Vulkan 是一个低开销、跨平台的二维、三维图形与计算的应用程序接口（API），最早由科纳斯组织在 2015 年游戏开发者大会（GDC）上发布。与 OpenGL 类似，Vulkan 针对全平台即时 3D 图形程序（如电子游戏和交互媒体）而设计，并提供高性能与更均衡的 CPU 与 GPU 占用。与 Direct3D（12 版之前）和 OpenGL 的其他主要区别是，Vulkan 是一个底层 API，而且能执行并行任务。除此之外，Vulkan 还能更好地分配多个 CPU 核心的使用。