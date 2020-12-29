【IT之家开箱】小米 11 开箱图赏：四曲面柔性屏，5nm 骁龙芯

IT之家12月29日消息 昨日晚间，小米正式发布了全新小米 11 手机。这款手机全球首发骁龙 888 处理器，采用 2K 120Hz 屏幕，售价 3999 元起。

IT之家现已拿到小米 11 手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

第二部分：手机

小米 11 设计语言全面升级，厚度仅 8.06mm，重量仅 196g，采用全新的相机排布设计。

小米 11 相机模组玻璃盖板采用一体式玻璃 CNC 加工，手机正面采用隐藏式听筒，在屏幕边缘采用微缝式出音孔设计，按键边缘均进行喷砂处理。

小米 11 正面是一块 6.81 英寸 2K 超高分辨率四曲面 AMOLED 柔性屏，拥有 1500nit 峰值亮度与 8192 级亮度调节，采用最新一代大猩猩玻璃 Victus。

将视线转向小米 11 背面，则是 1 亿像素后置三摄，包括 1 亿像素电影相机 + 全新 500 万像素 50mm 长焦微距相机 + 1300 万像素 123° 超广角相机，支持拍摄 8K 分辨率视频。

小米 11 采用立体声双扬声器，与「哈曼卡顿」联合打造手机立体音效，同时蓝牙也有所升级，支持蓝牙音频共享，可同时连接两个蓝牙设备。

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