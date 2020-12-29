三星 Galaxy S21+ 真机上手曝光：外观悬念揭晓

根据多方公认的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将在明年 1 月与大家见面，包含 S21、S21+、S21 Ultra 三个版本。随着发布时间的日益临近，关于该机外观和配置的更多爆料已越来越详细。现在有最新消息，继多番渲染图后，近日有国外数码博主进一步晒出了据称是 Galaxy S21 + 的真机上手视频，其外观设计细节机亮屏表现也一览无余。

根据国外数码博主 Random Stuff 2 最新放出的视频显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy S21 + 将采用挖孔全面屏设计，前置摄像头开孔位于屏幕顶部正中央，且开孔极小，同时四边框均极窄，整体的视觉效果很不错。机身背部，该机最大的特色就是将采用贴边式的相机模组，包含三枚硕大的镜头，整个相机模组微微凸起。总体而言，该机的外观可以说已经彻底 “实锤”了，整体还是非常符合旗舰定位的。

至于配置方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 GalaxyS21 + 除了将首批搭载全新的高通骁龙 888 旗舰芯片外，还将在部分市场推出自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，采用 “1+3+4”的八核心架构。相机方面，该机将配备 1000 万像素的前置镜头，后置 6400 万像素长焦 + 1200 万像素主摄 + 1200 万像素超广角的后置三摄组合，其中主摄光圈为 F/1.8，等效焦距为 26mm 米，支持 OIS 光学防抖。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望在明年 1 月 7 日（也有消息为 14 日）亮相，将首发搭载高通骁龙 888、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。