三星手机新专利：隐藏式前置摄像头，且支持 S Pen

IT之家12月28日消息 2020 年 6 月 19 日，三星电子向 WIPO（世界知识产权局）申请了一项名为 “包括子显示屏及其操作方法的电子设备”的专利，描述了一种手机，其前置摄像头部分可通过切换屏幕分层进行隐藏。该专利已于 12 月 24 日获得批准和公示。

该文档还指出，该机型屏幕同样支持使用三星 S Pen 进行操作。目前除三星 Note 系列之外，将于下个月发布的 Galaxy S21 Ultra 也将支持三星 S Pen。

为方便读者理解，外媒 LetsGoDigital 制作了部分渲染图。通过渲染图可以看出，这是一款近乎全面屏的三星智能手机，拥有窄边框和圆弧边界。当用户不需要拍照时，相机和 LED 闪光灯部分均处于隐藏状态；当用户调用前置镜头时，可自动调换为高素质镜头。

该机屏幕顶部中间是一块透明区域。副显示器（子显示器）层位于透明区域下方，这部分模块集成了双摄镜头（虹膜传感器和普通镜头）和 LED 闪光灯。

三星计划通过内置的驱动模块将副显示器层和透明区域实现移动，它可以从上到下以及从左到右移动。

如果子显示器部分位于透明区域的下方（屏幕此时包括上层的玻璃，中层的显示屏部分和下方的摄像头），则手机顶部可正常显示内容，例如显示时间和电池状态；而一旦子显示屏不再位于透明区域下方（此时屏幕仅有一层透明玻璃和摄像头），前置镜头系统就会出现在手机顶部。

因此，三星可以针对性的单纯露出虹膜传感器或镜头，或者全部显示，或者全部隐藏。

IT之家了解到，除了自动模式之外，用户也可以手动开合这部分屏幕。电源按钮旁边有一个小滑块，可以控制子显示屏的移动。另外，子显示器部分也配备了触摸传感器，用户同样可以直接用手指来移动（轻按两次或滑动）。