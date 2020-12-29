称霸中国电动汽车市场的特斯拉，明年地位将受挑战

去年 12 月特斯拉耗资数十亿美元的上海超级工厂正式投产，帮助公司的月度销售名列前茅。随着竞争对手纷纷迎头赶上，2021 年特斯拉面临的竞争要更多。

蔚来、小鹏和理想汽车已成为与特斯拉竞争的先锋。这三家初创公司都在美国上市，迅速赢得了不少粉丝。2020 年，它们的电动汽车销量均在上升，公司股价也因特斯拉股票的表现而飙升。

上海咨询公司 Automobility 创始人兼首席执行官罗威 (Bill Russo)表示：:“自 6 月以来，蔚来、小鹏和理想汽车的销量稳步上升。”“面对这些快速发展、有互联网支持、资金雄厚的公司，你还能保持竞争力吗?”

中国是特斯拉仅次于美国的最大市场，特斯拉今年在中国市场的销量已超过 12 万辆。公司还在继续扩大上海超级工厂的产量。分析师预测，未来几年，中国市场将在特斯拉销售和利润中占据更大的份额。

韦德布什证券分析师丹 · 艾夫斯 (Dan Ives)在 12 月 21 日的一份研究报告中表示，特斯拉在中国市场销售的 Model 3 轿车利润率高于其在美国和欧洲的汽车，到 2022 年初，中国市场销量可能占特斯拉销量的 40% 以上，目前的比例约为 20%。

业务推动

马斯克表示，Model Y 的销量有潜力超过此前生产的所有其他汽车，其最早将于明年开始在中国销售。12 月早些时候，无人机拍摄到大约 40 辆 Model Y 驶出上海超级工厂。

“2021 年，中国市场将继续为特斯拉的全球增长提供动力，比以往任何时候都更大，”JL Warren 分析师莎伦 · 李 (Sharon Li)在最近的一份报告中表示。

特斯拉还在努力扩大业务，最近在中国多个城市开设特斯拉中心，其中包括山东潍坊和临沂。

特斯拉也开始在上海生产充电桩。该公司最近完成了第 500 座超级充电站建设，正朝着年建 650 座的目标迈进。

竞争激烈

行业组织中国客运汽车协会预计，特斯拉明年在中国市场的销量将高达 28 万辆。虽然与 2020 年相比增长惊人，但仍有 80% 以上的市场有待开发。协会预测 2021 年中国新能源汽车的总销量为 170 万辆。

这意味着来自蔚来、小鹏和理想汽车的威胁越来越大，这三家公司加起来已经接近特斯拉的月销量。上汽通用五菱和比亚迪等售价较低的电动汽车也在迎头赶上。

蔚来电动 SUV 售价比特斯拉的 Model 3 高出 40%，但销量也在稳步增长。蔚来首席执行官李斌最近表示，今年早些时候特斯拉的降价带来了一定压力，但随后的降价并没有产生类似影响。

同样，由于售价低于特斯拉，小鹏汽车的销量也出现强劲增长。本月起通过增发股票筹集了 22 亿美元，充分利用了近期股价的飙升。

共同对手

但特斯拉及其竞争对手也面临着一个共同的威胁：传统汽车制造商迅速转向电动汽车。大众汽车计划在 2023 年前在中国市场推出 8 款 ID 系列电动汽车，而戴姆勒也在推出 EQC 电动 SUV。这些公司都拥有庞大的经销商、服务和供应链网络。

特斯拉的任务依旧艰巨。汇丰银行基金经理陆斌（音译）是最早购买 Model 3 轿车的用户。他说，去年 11 月在买新车时他选择了更宽敞的理想汽车，其续航里程更长，而且 6 座更适合家庭使用。

陆斌表示：“特斯拉拥有先发优势，已经向消费者指明了方向。”“但现在，有更多选择了。”