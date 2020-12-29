2021 年春运火车票明日起售：12306 售票时间延长，自动识别老年旅客并优先安排下铺

IT之家12月29日消息 据中国国家铁路集团有限公司，2021 年铁路春运自 1 月 28 日开始，3 月 8 日结束，共 40 天，全国铁路预计发送旅客 4.07 亿人次，日均发送旅客 1018 万人次。

IT之家了解到，按照火车票提前 30 天发售的安排，2020 年 12 月 30 日，铁路部门开始发售 2021 年春运火车票。

据悉，时速 160 公里至 350 公里复兴号各系列动车组研制成功、全面投用，全国铁路动车组保有量将达到 3800 标准组，动车组发送旅客占旅客发送总量比例将达到 65% 以上。

铁路部门表示，延长铁路 12306 网站售票服务时间，从每日的 6:00 至 23:30，提前到每日 5:00 至 23:30；同步 12306 网站和线下窗口改签规则，线上也可改签乘车当日 24 点前其他列车车票。

此外，线上退票业务办理时间优化至全天候 24 小时，同时退票截止时间由开车前 25 分钟调整至乘车站开车前；对现金购票和已取报销凭证的旅客，可先在 12306 网站办理退票手续，180 天内到全国铁路任一车站领取退票款项；车站自助售票设备新增退票功能，满足使用电子支付方式且未换取纸质报销凭证旅客的退票需求，提供 24 小时全天候服务；坚持开展窗口人工售票、自助机购票人工服务引导，所有人工窗口全部支持现金购票，保障老年人群购票服务。12306 系统自动识别 60 岁以上老年旅客并优先安排下铺。