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飞腾桌面处理器芯片腾锐 D2000 发布：14nm 工艺，自研高性能内核 FTC663 ，兼容 ARMv8 指令集

2020/12/29 11:39:01 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月29日消息 2020 飞腾生态伙伴大会今日召开，飞腾桌面处理器芯片腾锐 D2000 发布，基于 14nm 工艺，支持 PSPA1.0 安全架构。

据悉，飞腾公司在 2020 年全年销量超 150 万片，全年营收超 13 亿元。飞腾于今年正式发布了飞腾培训认证体系，面向政府部委机关、行业用户、行业协会、集成商、整机商、板卡厂商等企事业伙伴共同构筑信息人才生态。

IT之家获悉，飞腾发布新一代桌面处理器芯片腾锐 D2000。据介绍，腾锐 D2000 集成 8 个飞腾自主研发的高性能处理器内核 FTC663，兼容 64 位 ARMv8 指令集，主频 2.3-2.6GHz，典型功耗 25W，支持飞腾自主定义的处理器安全架构标准 PSPA1.0，满足更复杂应用场景下对性能和安全可信的需求。

官方表示，腾锐 D2000 与上一代产品 FT-2000/4 管脚兼容，客户可以实现现有系统的原位拔插代换，无缝兼容。相比上一代产品，腾锐 D2000 的性能大幅跃升，SPECint 分值为 97.45，接近原来的 2 倍。基于腾锐 D2000 的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等各类型终端产品将于 2021 年 Q1 陆续上市

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关键词：飞腾处理器芯片

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