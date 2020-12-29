B 站上线首部 4K HDR 画质大片：BBC 纪录片《王朝狐獴》

IT之家 12 月 29 日消息 根据 B 站官方微博的消息，B 站首部 4K HDR 画质大片BBC 纪录片《王朝狐獴》今日开播。

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IT之家了解到，《王朝：狐獴特辑》目前为限免状态，普通用户可选1080高清，大会员用户可选1080p 高码率和4K超清。

在今年9月份，哔哩哔哩宣布启动“HDR真彩”画质升级，成为国内首家支持 HDR10高色彩、4K高分辨率、120高帧率画质的在线视频平台。

视频简介：



年轻的雌性狐獴首领玛格格，正试图在全球气候最为恶劣的地区之一建立属于自己的王朝。她的领地位于空旷而美丽的博茨瓦纳马卡迪卡迪盐田，这里的自然条件挑战着狐獴的生存极限。这里炎热而干燥，以至于几乎没有生物可以存活——但我们的主角必须在这里抚养幼崽。若想在这片荒凉而极端的环境中生存繁衍，玛格格需要整个家族的支持。但是他们和她一样年纪轻轻，缺乏经验。玛格格的挑战是趁着为时未晚，领导她的家族成为一个团结的群体。他们将共同面对最艰难的旱季、巨大的沙尘暴以及与竞争者的对决，他们对家族的忠诚将面临极致考验。他们是否能及时迎来承载着生机的降雨，将干旱的家园变成天堂，并使他们的命运转危为安？玛格格家族能否倚仗团结的力量战胜艰难险阻？