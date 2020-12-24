B 站向 “卡夫卡松饼君”等 UP 主逝者致以哀悼：将推出 “纪念账号”，并加以保护

IT之家12月24日消息 今天午间，B 站通过微博哔哩哔哩弹幕网发布公告称，自今日起，对于不幸离开人世的 B 站用户，将在取得其直系亲属确认和同意后，将其账号列为 “纪念账号”并加以保护，以纪念他们和我们曾经存在于同一个世界，曾经看过同样的风景，为同样的事物欣喜或悲伤。

IT之家获悉，B 站还表示，中国有完备的社会服务体系和公益体系 , 并颁发了《中华人民共和国慈善法》。我们应依法在有资质的机构或平台为遭遇不幸的人实施捐赠或救助，而非通过网络娱乐平台充电打赏等功能进行募捐或救助。

下面是公告内容：