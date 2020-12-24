B 站向 “卡夫卡松饼君”等 UP 主逝者致以哀悼：将推出 “纪念账号”，并加以保护

IT之家12月24日消息 今天午间，B 站通过微博哔哩哔哩弹幕网发布公告称，自今日起，对于不幸离开人世的 B 站用户，将在取得其直系亲属确认和同意后，将其账号列为 “纪念账号”并加以保护，以纪念他们和我们曾经存在于同一个世界，曾经看过同样的风景，为同样的事物欣喜或悲伤。
IT之家获悉，B 站还表示，中国有完备的社会服务体系和公益体系 , 并颁发了《中华人民共和国慈善法》。我们应依法在有资质的机构或平台为遭遇不幸的人实施捐赠或救助，而非通过网络娱乐平台充电打赏等功能进行募捐或救助。
下面是公告内容：
2020 年 12 月 11 日，我们得知 UP 主 “卡夫卡松饼君”因癌症在美国波士顿某医院去世，享年 25 岁。2020 年 10 月 6 日，UP 主 “虎子的后半生”也因癌症在中国海南医治无效去世，享年 41 岁。根据 B 站客服接收到的情况，近些年里，还有一些用户，或因病魔缠身，或因遭遇不幸，早早离开了人世。
我们首先向逝者致以哀悼。
同时，我们诚挚的向大家发出呼吁 :
一、对于声称自己患病或遭遇不幸的人，无论是否能验证其真伪，都应无条件给予其基本的善意与尊重。这是人性中的善良本能，是我们之所以成为人的前提，也是维系文明的纽带。
二、在中国传统文化里，讲究 “死者为大”。在人道主义价值观里，人的生命是无价的，是具有特殊意义的。每一个生命的结束，我们都应给予基本的尊重。
三、中国有完备的社会服务体系和公益体系 , 并颁发了《中华人民共和国慈善法》。我们应依法在有资质的机构或平台为遭遇不幸的人实施捐赠或救助，而非通过网络娱乐平台充电打赏等功能进行募捐或救助。
自今日起，对于不幸离开人世的 B 站用户，我们将在取得其直系亲属确认和同意后，将其账号列为 “纪念账号”并加以保护，以纪念他们和我们曾经存在于同一个世界，曾经看过同样的风景，为同样的事物欣喜或悲伤。
愿大家好好生活，善待彼此。
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2020 年 12 月 24 日