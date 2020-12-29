台积电等加产支持，索尼 PS5 明年产量有望达到 1800 万

12 月 29 日消息，在 AMD 获得台积电更多 7nm 工艺产能、以增加索尼 PS5 所需处理器供应量的消息出现之后不久，又出现索尼 PS5 明年产量方面的消息。

英文媒体最新援引产业链人士透露的消息报道称，在台积电等厂商提供额外产能的推动下，索尼 PS5 游戏主机明年的产量有望达到 1680 万台 - 1800 万台。

PS5 是索尼在 6 月份展示的新一代游戏主机，采用双色 “夹心”造型设计，出货已有一个多月的时间，外媒预计有不错的销量，前 4 个周的销量接近 337 万台。

索尼 PS5 搭载的是由 AMD 定制设计的处理器，由芯片代工商台积电采用 7nm 工艺代工，封测服务则由日月光等厂商提供，芯片的供应量，将直接决定这一款游戏主机的产量。

在上周，外媒就曾报道，索尼在年底准备增加库存，对所需处理器的需求也有增加，提供芯片代工服务的台积电和封测服务的日月光，也在准备提供产能支持。在本周早些时候的报道中，英文媒体已提到 AMD 获得了台积电更多的 7nm 工艺产能支持，用于代工索尼 PS5 所需的处理器，但实际出货量将取决于 ABF 载板的供应状况。

台积电等厂商提供额外的产能支持，也就意味着索尼 PS5 关键的处理器供应有了保障，他们在生产这一款游戏主机时，不会有处理器供应方面的担忧。