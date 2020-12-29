网友反馈称 UWP 版 QQ 已无法登录

IT之家12月29日消息 据IT之家网友反馈，目前 UWP 版 QQ 已处于断连状态，笔者尝试后发现，用户密码输入错误的情况下可确认密码错误，而密码输入正确的情况下提示验证失败无法登录。

从微博多个网友和博主的情况来看，腾讯似乎在近期关闭了 UWP 版 QQ 的服务器验证通道。无法登录的情况集中在一周以内。

从腾讯 QQ 官网可知，目前最新的 UWP 版本是 2017 年 5 月 3 日更新的 WP 5.4 版本。从 Windows 商店查询可知，Win10 UWP 版 QQ 今年年初还更新了 5.6 版本，主要是优化性能，之后再无更新。

QQ for Windows10 是腾讯公司专门为 Windows 10 平台用户打造的即时通讯软件，发布于 2012 年 3 月 22 日。Windows10 UWP 通用架构致力打造 “轻快，简洁，高效”的 QQ 体验。

值得一提的是，去年某次更新，腾讯将 UWP 版本的 QQ 被替换成了 Win32 exe 版本，但后来又重新变回 UWP 版，Win32 exe 版遭撤销。目前微软 Windows 商店中 UWP 版 QQ 和 x86 版本并存。