简单实用的精简版 QQ：手机 QQ 谷歌 Play 版 8.2.11 更新

IT之家12月27日消息 感谢网友 热心线索投递，手机 QQ 谷歌 Play 版现已上架 8.2.11 版本，新功能不多，预计为 bug 修复版本，适用于安卓 5.0 及更高版本。

IT之家了解到，目前最新的手机 QQ 版本安卓/iOS 版本为 8.5.0。手机 QQ 谷歌 Play 版上一个版本为8.2.8，而 QQ 在8.2.8版本之后实际上直接转到了8.3.3版本。

据官方介绍，该版本新功能包括：

- 新增面对面加好友功能，输入相同数字即可成为 Q 友；

- 群公告可支持确认，重要信息及时提醒，高效通知便捷管理；

- 个人资料新增随心贴功能，贴出祝福分享快乐，拉近与好友的距离；

- 图片文字提取功能升级，精准识别翻译、快捷复制转发，简单操作更高效。

谷歌 Play 版 QQ 相比国内常规版本 QQ 来说，可谓是真正的精简版 QQ，除必要的聊天和动态外再无其它内容，同样无广告，缺失大量个性化和增值内容的功能。

更重要的是，Play 版 QQ 对 API 权限和隐私等内容的控制也完全符合谷歌要求。从某种意义上来说，Play 版 QQ 虽然简单但足够使用，而且不会有过多的功能和特性，以及有效控制体积。