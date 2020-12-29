高德地图发布 2020 年度十大下班最晚城市：四个在广东，最热搜索词 “广州南站”

12 月 29 日消息，高德地图今日发布《2020 年度出行报告》，数据显示 2020 年平均下班最晚的城市，广州、上海、深圳、成都、北京、东莞、杭州、苏州、佛山、重庆位列前十，十大下班最晚的城市中，有四个分布在广东。

此外，2020 年 1 月下旬到 3 月底，国内主要城市驾车活力指数较低，4 月 3 日起开始超过去年平均水平，并稳步走高。10 月 1 日是全年车流量最大的一天，2 月 15 日则车流量最小。

高德交通大数据显示，2020 年春运启动后的前 6 天，全国驾车活力指数稳步上升，1 月 16 日到峰会后小幅回落，从 1 月 23 日武汉宣布关闭离汉通道起，全国驾车活力指数呈现断崖式下跌，从 1 月 23 日的 68.9% 跌至 2 月 15 日的 14.1%，2 月 15 日也成为全年车流量最小的一天。

随着国内疫情得到有效控制，复工复产稳步推进，4 月 3 日全国驾车活力指数达到 105.1%，超过去年平均水平。4 月 30 日，受五一小长假出行高峰影响，当天驾车活力指数达到 140.8%，创下上半年最高值。

下半年，随着全国各地确诊数陆续清零，公众出行热度重燃，全国驾车活力指数稳步上升，在 6 月 25 日，7 月 19 日，10 月 1 日三个节点达到峰值。其中 10 月 1 日，全国驾车活力指数达到 157.7%，成为全年最堵的一天。

相比居家抗疫的上半年，下半年公众的出行意愿变化明显。上半年，超市、农副产品等生活必需相关的目的地名列前茅，下半年，用户搜索增幅最高的 5 大出行目的地类别变成了中餐馆、景区、商场、火车站和经济型酒店。

其中，全年最热的搜索词是 “广州南站”，成为用户年度导航次数最多的目的地。根据广州南站官方数据，2020 年 10 月 1 日，广州南站发送旅客 43.7 万人次，创下历史新高。