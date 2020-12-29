vivo X60/X60 Pro 正式发布：蔡司镜头 + 第二代微云台，售价 3498 元起

IT之家 12 月 29 日消息 今晚 vivo 举行了 vivo X60 系列新品发布会，推出了影像旗舰 vivo X60 系列，包括vivo X60、X60 Pro两款手机。

外观方面，vivo X60 机身厚度仅为 7.36mm，是 vivo 迄今为止最薄 5G 手机。vivo X60 Pro 机身厚度为 7.59mm，采用前后 3D 曲面设计。vivo X60 系列延续了经典的双色云阶设计，再搭配新版 Choker，继续承载呼应配色的使命，同时全系标配 COP 封装工艺的 AMOLED 柔性屏。vivo X60 系列拥有原力、微光、华彩三款配色，其中微光及华彩配色后壳采用创新的缎面 AG 工艺，官方称不仅会带来绸缎般顺滑、细腻，在视觉上也更加高级，几乎完全不沾指纹。

屏幕方面，vivo X60 采用 6.56 英寸 120Hz 高刷新率 COP 柔性屏，240Hz 触控采样率，通过了专业检验、鉴定、测试和认证机构瑞士 SGS 屏幕认证。

性能方面，vivo X60 系列首发搭载了 Exynos 1080 处理器，是全球首个采用「双 78 架构」，单核性能相比上代提升 50%，多核性能提升 100%，图形性能提升 130%。

影像方面，vivo X60 系列多焦段系统均采用蔡司光学镜头，分别为 25mm 第二代微云台主摄镜头、50mm 专业人像镜头、16mm 广角微距镜头及 125mm 潜望式镜头。同时，vivo X60 Pro 主摄利用 AOA 工艺实现 f/1.48 超大光圈的微云台主摄，进光量比上一代提升 16.8%。采用全新升级的第二代微云台稳定器，VIS 五轴视频防抖的效果再次提升，防抖⻆度是传统 OIS 防抖的 3 倍，可带来更稳、更清晰、无损的拍照效果。

vivo X60 系列基于第二代微云台让拍摄获得更长的曝光时间，再配合 vivo 的超级夜景算法实现超级夜景功能，此外，还可实现超广角夜景及全景夜景功能。

vivo X60 系列配备经典的蔡司 Biotar 人像风格，可使中心人物清晰的同时，让焦外虚化呈现出涡旋的、醒目的、梦幻的超现实人像摄影效果。vivo X60 系列搭载老照片修复上色功能，还原黑白人像照片清晰度同时还能为其上色。

基于第二代微云台稳定器，配合全新升级的 vivo 运动检测算法，vivo X60 支持 1X、2X 多焦段运动抓拍，vivo X60 Pro 可实现 1X、2X、5X 多焦段运动抓拍。

vivo X60 系列配备多种电影拍摄功能，包含 21:9 宽荧幕模式、电影质感滤镜、VIS 五轴视频防抖、安得街 89 号字幕组及三麦立体降噪追音，让每一位普通用户只用一部手机就能成为记录生活的电影大师。

其它方面，vivo X60 内置 4300mAh 电池，vivo X60 Pro 内置 4200mAh 电池，均支持 33W 闪充，预装 OriginOS，其中 vivo X60 Pro 还搭载了 CS43131 独立 HiFi 芯片。

IT之家了解到，售价方面，vivo X60 售价 3498 元（8+128G），3798 元（8+256G），3998 元（12+256G）；vivo X60 Pro 售价 4498 元（12+256G）。12 月 29 日线上线下同步开启预售，1 月 8 日全面开售。