【IT之家评测室】首发 Exynos 1080，蔡司加持影像：vivo X60 Pro 评测

时隔半年，新一代的 vivo X60 系列手机也正式和我们见面了，作为 vivo 全新的影像旗舰，X60 系列这次带来了很多不一样的地方，比如首发 Exynos 1080 处理器、联手蔡司打造的 “未来影像系统”、第二代微云台主摄，以及备受消费者关注的全新 OriginOS 等等，可以说，这一代的 vivo X60 系列手机实现了由内到外的焕然一新，那么这款手机在体验上又给笔者带来了哪些不一样的感受呢？通过这篇评测，我们一起更深入的了解吧！

一、外观设计

vivo X60 Pro 延续了前代 X50 系列的 “雅致设计驱动”，相较于 X50 Pro，X60 Pro 的整体设计变化并不算太大，但在细节上有了很多改动，使得手机观感更加的精致和高端。

在配色方面，vivo X60 Pro 拥有原力和华彩两种配色，色彩主题为「复苏」，官方如此解释：

它传递着一种温暖、宁静、新生的情感基调，恬静而温和，带来放松、平和的感受，却又带着蓬勃向上的力量，回归了人类对温暖最原始的向往。

IT之家拿到的是华彩配色版本，这种色彩与此前 X50 Pro 上的 “液氧”有点接近，但前者观感更加丰富和有层次感。就和它的名字一样，华彩是一种极具包容性的色彩，它既有着清晨太阳升起海面的银光质感，还带着蓝紫色的天空与朝霞的微光，多种色彩相互交融，当手机在光线下转动时，机身上涌动的色彩开始了绚烂的变化，对于颜值党来说，这种神仙配色简直是 “一击必杀”。

vivo X60 Pro 后盖采用了 AG 磨砂工艺，手感细腻，光线在机身上不会形成折射，而是雾蒙蒙的漫反射，因此色彩也是捉摸不定的。AG 磨砂工艺提升了观感，也不会留下指纹和汗渍痕迹，不过打磨的太过于光滑了，拿在手里的时候总是担心手机会从手中滑落，戴个壳子就能解决这个问题，不过你忍心让这么好看的手机带壳吗？

vivo X60 Pro 延续了双色云阶摄像头模组设计，和 X50 Pro 相比，前者的双色云阶还是有明显的细节变化，首先是摄像头全部放置到了第一阶梯，并且潜望式镜头的旁边，加入了显眼且经典的蔡司小蓝标，因此该阶层的面积要更修长一些，第二阶梯则单独放置了补光灯，右侧是模组的参数标识。

和 X50 Pro 一样，vivo X60 Pro 机身顶部延续了经典的 “Choker”项圈设计，简单理解就是顶部有一个玻璃贴片，让顶部看起来不那么突兀和单调了，同时在视觉上也缩减了顶部的厚度感。女孩子们应该对 choker 非常熟悉了，简单理解就是佩戴在锁骨上方、脖子底部位置的 “项圈”（笔者的直男理解），一个小小的设计显得女孩子既可爱又性感，vivo X60 Pro 亦是。

回到机身正面，vivo X60 Pro 最大的设计亮点中置打孔，摄像头位于屏幕上方正中央，首先是观感上会更加协调，也更适配新 OS 的 UI 设计，其次是自拍的时候脸部角度不会往左右两边偏。

屏幕方面，vivo X60 Pro 采用了 120Hz 刷新率 + 240Hz 触控采样率屏幕，屏幕亮度 800nit HBM，峰值亮度达到 1300nit，其他方面，这块屏幕拥有 600w：1 对比度，覆盖 100% DCI-P3 色域，通常 SGS 护眼认证，支持 HDR10 + 技术，采用了 LTM 局部色彩映射技术，动态调整显示区域对比度，户外依旧观感舒适。

总的来说，这块屏幕的参数还是非常漂亮的，实际体验中给笔者最大感受的还是 120Hz 高刷，配合新 OS 的 UI 动画，滑动手机可以用行云流水来形容了，真的是旦用难回。

机身尺寸方面 vivo X60 Pro 控制的也相对出色，在保证 4200mAh 大容量电池的前提下，实现了整机厚度仅 7.59mm，重量 178g，正反曲面机身也分散了机身的重量，握持感还是比较出色的，一些娇小的女生也不用担心单手无法握持的问题。

说了这么多设计上的优点，vivo X60 Pro 也并非百分百完美，有两点必须吐槽：

第一是对称式扬声器的缺失，或许是为了控制机身重量，也许是机身空间不足，总之 vivo X60 Pro 只有机身底部的一枚扬声器，音质虽不差，但对于一些喜欢横屏玩游戏的小伙伴来说，单扬声器确实不够意思，很多情况下手掌不小心挡住扬声器开孔，声音就被憋住了，希望下一代产品能迎来改进。

另一方面，vivo X60 Pro 依然配备的是 33W vivo FlashCharge 闪充，要知道 vivo X60 Pro 的配置基本是对标旗舰的，此时此刻的 33W 实在是不太够意思，甭管 33W 快充是否够用，和同档位的机型一比，这个 33W 在宣发上就很不占优势。

第二部分：影像系统

全新的蔡司影像系统是 vivo X60 Pro 最大的配置亮点，vivo 蔡司联合影像系统包含超广角镜头、专业人像镜头、超长焦镜头等多种光学镜头，和蔡司的合作，后者为 vivo 提供了专业光学领域的指导，vivo 有专业的移动产品生产制造经验，并且带来了蔡司 Biotar 人像风格模式。

在具体规格方面，包括 4800 万像素主摄（超稳微云台）f/1.48 超大光圈 + 1300 万像素 0.6X 超广角 + 800 万像素 5X 潜望 + 1300 万像素 2X 人像。这套相机模组大家很熟悉了，主摄采用了超大光圈的第二代微云台，1300 万人像镜头不仅满足了日常的人像拍摄，也弥补了 1X 和 5X 之间的光学变焦空白区域，简单用一句话总结，就是这套相机模组没有任何凑数镜头，能拍微小，也可拍宏达，能拍近景，远景也不在话下，实现了全场景的拍摄需求。

话不多说，我们直接来看样张：

上传图片均有压缩

主摄▲

主摄（室内灯光）▲

主摄微距▲

超级微距（超广角）▲

超广角逆光▲

vivo X60 Pro 白天样张给笔者的直观感受，就是色彩倾向和此前的 vivo 手机有了些许不同，在以往拉高饱和度的前提下，似乎加了一种蔡司特有的 “德味”，样张对比度较高，画面通透，观感偏冷，有一种非常干净的高级感。

以往的 vivo 手机，拍摄一些色彩艳丽的美食非常出色，较高的饱和度会让人很有食欲，而 vivo X60 Pro 手机给笔者的感受，更适合拍摄一些自然景观，比如大海、冰川时更有优势。之所以这么说，一方面是本身的色彩取向，另一方面则是IT之家在测试的过程中发现，vivo X60 Pro 很容易激发 HDR，而且在一些大逆光环境下，开启 HDR 后，X60 Pro 的前置摄像头、主摄和超广角镜头能展现出超高的动态范围，特别是逆光人像，天空既不过曝，暗部的人脸细节依旧保留，还有一定程度的美颜效果，令人印象深刻。

前置逆光人像▲

超广角逆光▲

主摄逆光▲

主摄逆光▲

2X 长焦▲

5X 长焦（太阳在右侧）▲

讲完白天样张，再来讲一下微云台。vivo X60 Pro 搭载的第二代微云台 f/1.48 的超大光圈相比上一代提升了 16.8% 进光量，官方表示使用了精度更高的 AOA 组装工艺，有效改善了大光圈镜头的边缘像差。通过补偿 X 轴平移、Y 轴平移、YAW 和 PITCH 抖动，带来四轴拍照防抖效果，通过一系列的体验，IT之家认为第二代微云台给 vivo X60 Pro 的带来的影像体验提升可以简单分为四点：

首先，是夜景可实现更长时间的曝光，糊片的概率进一步降低； 其二，实现了运动抓拍能力，在一些运动的场景下，也能快速出片； 其三，更稳定的视频拍摄，暗光环境下视频拍摄边缘画质损耗降低； 最后，是黑光夜视 2.0，极夜情况下能实现 “夜视仪”般的效果。

这里简单以运动抓拍为例，vivo X60 Pro 提供了独立的相机抓拍功能，当然，如果你开启 AI 模式之后，当镜头检测到运动场景，也会自动开启运动抓拍。

如上图所示，夜晚室内灯光环境，此时笔者将手机抖动的同时点击快门按钮，一些没有光学防抖的手机，在这种情况下拍出的照片基本糊成了一片，但得益于微云台，vivo X60 Pro 抖动状态下拍摄的花朵，即便是花心部分，放大依旧锐利清晰。

夜拍方面，我们选择了灯光复杂的步行街，大部分情况下，vivo X60 Pro 的夜拍样张都不错，画面干净通透，对高光的压制也很到位。X60 Pro 的夜景模式覆盖了所有焦段，不过 5X 长焦端因为进光量不多，拍摄样张的可用度不高，推荐微云台主摄拍摄夜景，而 2X 长焦拍摄夜晚人像。

人像（夜晚室内灯光）▲

人像（夜晚室外灯光）▲

人像（夜晚室外灯光）▲

总的来说，vivo 和蔡司的磨合才刚刚开始，全新的影像系统仍有着非常大的提升空间，用网络上一句比较流行的话——未来可期。

值得一提的是，上一代的 vivo X50 Pro 的在视频拍摄方面提供了运动追焦功能，录像的时候双击拍摄物体，即可实现对拍摄物体的追焦。不过这一代 X60 Pro 似乎是砍掉这个功能了，在相机中并未找到该功能的开启入口 ...

第三部分：系统体验

自全面屏时代以来，vivo 手机在科技创新方面一直走在最前列，比如首发屏下指纹技术、弹出式摄像头，发布 APEX 概念机等等，给业界带来了不少惊喜，也让消费者对 vivo 刮目相看。不过相较于硬件科技的突飞猛进，vivo 在系统软件方面的升级就显得有些落伍了，陪伴用户许久的 funtouchOS 也有些审美疲劳，特别是面对友商在系统方面的大幅升级，vivo 在这个时候急需一个更好的系统去 “撑场面”。

一个多月前，vivo 在深圳举行开发者大会正式推出了酝酿已久的全新 OriginOS 系统，该系统由 “本原做设计，设计为本原”的理念所打造，vivo X60 Pro 首发。

和 funtouchOS 相比，OriginOS 的变化可以用翻天覆地来形容，全新的桌面网格体系很容易让人联想到当年的 Windows Phone 磁贴，OriginOS 通过各种大小组件在桌面有秩序的排列，营造出一种变化的美感，不同组件之间的间距、包括圆角的设计，都是有考究的，整体看起来，用一种抽象的话说就是 “有呼吸感”。

为了满足用户个性化的审美需求，OriginOS 还提供了 “变形器”，你可以调整原景视窗的风格，有单色、模糊、天气、时光四种风格可选。其中，单色风格参考了专业相机黑白照片的效果和质感；模糊风格就是让壁纸变模糊；天气风格打开后，视窗会根据当下的天气情况做相应改变，例如云层漂浮的速度会根据风力的不同而不同，下雨天，雨滴在屏幕上流动的速度也会不同；在时光风格下，视窗中会出现植物的阴影，这个阴影会根据太阳的角度而变化。

除此之外，还有原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势、平行世界等等，这里就不多介绍了，在汐元的《vivo OriginOS 系统深度体验》文章中，IT之家针对 OriginOS 系统进行了深度评测，感兴趣的小伙伴可点击上方链接查看。

第四部分：性能体验

vivo X60 Pro 全球首发了三星 5nm 的 Exynos 1080 芯片，在定位上，Exynos 1080 偏向中高端，在性能跑分方面，Exynos 1080 是朝着旗舰去的。因为 PerfDog 还未适配 OriginOS 系统，所以目前尚无法对 vivo X60 Pro 进行游戏帧率测试，从跑分以及实际体验来看，vivo X60 Pro 性能部分已经不是短板，至少在同档位产品中，Exynos 1080 还是很能打的。

Exynos 1080 为八核架构，1+3+4 的三丛集方案，1 个 Cortex-A78 内核（最高频率为 2.8 GHz）、3 个高性能的 Cortex-A78 内核 + 4 个高效 Cortex-A55 内核。根据官方给出的数据，Exynos 1080 的 CPU 性能几乎是前代产品（Exynos 980）的两倍。

作为对比，同样为 5nm 的麒麟 9000 5G SoC，用了 1 个 3.13 GHz 的超大核 A77 + 3 个 2.54 GHz 的 A77 大核，以及 4 个 A55，对比之下不难发现，麒麟 9000 的优势是高频，而 Exynos 1080 的优势是新架构。

GPU 部分，Exynos 1080 采用了旗舰级 Mali-G78 GPU，10 核心，支持 4 通道 LPDDR4 & 5，G78 性能比 Mali-G77 提升达 25%，Exynos 1080 的 GPU 性能提升是巨大的，当然和 24 核心 G78 的麒麟 9000 不能比，但相较于上一代的 Exynos 980，前者的 GPU 内核不仅升级，数量更是翻倍（Exynos 980 为 G76*5）。

从 Geekbench4/5 的跑分来看，Exynos 1080 多核和单核跑分基本持平或者接近骁龙 865 的跑分表现，安兔兔方面，骁龙 865 在 GPU 部分与 Exynos 1080 拉开几万分的差距，但总分差距不大。

闪存方面，通过 AndroBnech 测试获得能达到 1973MB/s 的读取速度，妥妥的满血版 UFS3.1。

因为游戏方面无法测帧，笔者这里直接谈一下体验和感受，虽然 Exynos 跑分好看是三星的历届传统，但不能否认的是，Exynos1080 的表现还是比较稳定的，在最近大热的《使命召唤手游》游戏中，IT之家将画质调至最高，开启高帧率模式，在长达一小时左右的游玩时间里，基本没有感受到卡顿现象。

《和平精英》开启 HDR 高清 + 超高帧率模式下，游戏表现也正常，除了刚开始进入游戏时有一两次卡顿问题，后期的游戏基本全程稳定，不过目前游戏仍未加入 90FPS有点可惜了，毕竟 X60 Pro 可是 120Hz 的高刷屏。

总结：

作为 vivo 新一代的影像旗舰，vivo X60 Pro 在性能和内在体验都有着幅度明显的提升，和蔡司的合作使 vivo 在 5G 时代对影像有了全新的思考和想法，首发 Exynos 1080 性能实现了大幅度升级（和上代 X50 Pro 相比），OriginOS 也带来了焕然一新的体验，影像升级，配置不是短板，轻薄颜值设计依旧在线，vivo X60 Pro 的优势非常明显。

当然，双扬声器的缺失以及标配的 33W 快充让 vivo X60 Pro 并非百分百的完美，但毕竟 “机无完机”，如果你是颜值党，爱拍照，相信 vivo X60 Pro 会成为你更好的选择。